Concurso prorroga inscrições com salários de até R$ 8,3 mil

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Os interessados em participar do concurso público das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) ganharam mais uma semana para realizar a inscrição. O prazo, que terminaria nesta quarta-feira, 11, foi prorrogado até quarta-feira, 18, às 16h. Organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a seleção prevê formação de cadastro reserva para 55 cargos de níveis médio, técnico e superior.

O pagamento da taxa de inscrição também teve o prazo ampliado e poderá ser realizado até quinta-feira, 19. Os valores são de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 125 para nível superior. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site.

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As oportunidades de nível superior contemplam áreas como Direito, Administração, Enfermagem do Trabalho, Engenharia, Medicina do Trabalho, Física, Geologia e Química.

Já para os níveis médio e técnico, o edital prevê cargos como Assistente Administrativo, Inspetor de Guarda, Técnico em Edificações, Técnico em Mecânica e Técnico em Radioproteção. Os salários-base variam de R$ 3.452 a R$ 8.374, conforme o cargo.

A seleção terá prova objetiva para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para as cidades de Resende e Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Caetité, na Bahia. Para o cargo de Inspetor de Guarda, também será realizado Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, em Resende.

O edital ainda prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e cotas étnico-raciais destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Os candidatos que concorrerem às vagas reservadas passarão por procedimentos de verificação documental e heteroidentificação.

Vale lembrar que a aprovação no concurso público não garante contratação imediata, uma vez que a seleção é destinada à formação de cadastro reserva.