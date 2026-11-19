Uma experiência pedagógica desenvolvida no Centro Educacional Monteiro Lobato, no bairro Camaçari de Dentro, na Região Metropolitana de Salvador, tem utilizado jogos matemáticos e produção de cartilhas para promover a educação antirracista entre estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Idealizado pela professora Carla Luiza Santos e Santos Rebouças, o projeto “Das Raízes Africanas Nasce a Força da Humanidade” foi publicado pela plataforma educacional Nova Escola e recebeu, em 2026, o Selo Educadora e Educador Antirracista - Conectando Saberes Camaçari.

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A iniciativa surgiu a partir da identificação de situações de discriminação racial no ambiente escolar. O objetivo é fortalecer a autoestima e a identidade das crianças, além de oferecer ferramentas para que reconheçam e enfrentem o racismo. “É justamente para combater esses casos de racismo recorrente. Nossas crianças precisam fortalecer a autoestima e a identidade, para que saibam combater o racismo”, explicou a professora.

Para desenvolver as atividades, Carla utilizou como referência o livro “História preta das coisas: 50 Invenções científico-tecnológicas de pessoas negras”, da pesquisadora e professora Bárbara Carine. A partir da obra, os estudantes tiveram contato com a etnomatemática e produziram jogos que foram utilizados em sala de aula e apresentados a outras turmas.

O trabalho também envolveu a elaboração de uma cartilha com expressões antirracistas, compartilhada com a comunidade escolar e levada pelos alunos para casa, ampliando as discussões sobre o tema entre os familiares.

Cartilhas produzidas pelos alunos ampliam o debate contra o racismo - Foto: Patrick Abreu

“A partir do momento que elas são autoras das próprias produções, levam um conhecimento que é para a vida toda. O que a gente preza é que sejam crianças com autoestima elevada, que saibam que o racismo é crime e que saibam combatê-lo”, destacou a educadora.

Entre os estudantes participantes está Matheus Victor Lima das Neves Queiroz, de 9 anos, aluno do 4º ano, que relata ter enfrentado situações de racismo por causa da cor da pele. Segundo ele, as atividades contribuíram para que aprendesse a reconhecer e enfrentar a discriminação.

“Eu sofria racismo pela minha cor, mas antes não sabia me defender. Então, aprendi com a professora a me proteger da discriminação”, contou.

A discussão também envolve crianças que não são vítimas diretas do preconceito, mas que reconhecem seu papel no enfrentamento à discriminação. É o caso de Noah Martins Aguiar Argolo, de 10 anos, colega de turma de Matheus.

“Achei muito bom participar, porque, além de eu ser um menino branco, tenho a responsabilidade de ser antirracista para combater o racismo. Aprendi formas de não ser preconceituoso e não julgar os outros”, afirmou.

Inspirada na obra da pesquisadora Bárbara Carine, atividade aproxima a etnomatemática do cotidiano dos estudantes - Foto: Patrick Abreu

Para Carla Rebouças, os resultados aparecem na maneira como os estudantes passam a compreender a própria história e a contribuição da população negra para a sociedade. “São alunos conscientes da sua importância na sociedade, que sabem que não são só sofrência, são potência. Vieram de reis e rainhas, de personalidades que construíram esse Brasil, das maiores invenções tecnológicas. Então, é muito bom que essas crianças conheçam a verdadeira história do povo negro”, ressaltou.

O reconhecimento nacional representa a segunda conquista da professora. Em 2025, ela também teve contemplado o projeto “Por um arkhé das diversidades culturais, produzindo possibilidades didático-pedagógicas”. Para a educadora, a valorização dessas experiências contribui para ampliar o alcance da educação antirracista.

“Esse reconhecimento é essencial para fortalecer a educação antirracista, não só no município de Camaçari, que está cada vez mais atuante e mais combatente, mas em todo o Brasil”, concluiu.