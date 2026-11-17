A garantia da alfabetização de qualidade para todas as crianças foi tema de um seminário realizado na segunda-feira, 16, em Alagoinhas, no Agreste baiano. O encontro reuniu cerca de 450 participantes, entre gestores públicos, professores, pesquisadores, estudantes e representantes da sociedade civil, para discutir políticas públicas, equidade e estratégias para assegurar a aprendizagem.

Com o tema “Alfabetização como Direito: compromisso público, equidade e transformação”, o evento foi promovido pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP) em parceria com a Bracell. A programação contou com a participação do subsecretário da Política Nacional Integrada da Primeira Infância do Ministério da Educação (MEC), Alexsandro do Nascimento Santos, e da presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização, Giovana Zen.

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Durante o debate, Alexsandro destacou que reconhecer a alfabetização como um direito exige a implementação de políticas públicas estruturadas e a participação do poder público na garantia das condições de aprendizagem.

“Quando a gente diz que a alfabetização é um direito, significa que ela precisa chegar para todo mundo. E a única maneira de isso acontecer é ter políticas públicas bem estruturadas, com o poder público se responsabilizando por garantir as condições necessárias para professores, escolas, crianças e famílias”, afirmou.

A presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização, Giovana Zen, chamou atenção para a importância de oferecer experiências pedagógicas que permitam às crianças desenvolver a leitura e a escrita para além do ambiente escolar.

“Uma alfabetização de qualidade depende das condições pedagógicas que nós oferecemos para as nossas crianças e do direito assegurado de poder atuar como leitoras e produtoras de texto. É preciso que elas possam participar de uma comunidade de leitores e produtores de texto e ampliar suas relações com o mundo por meio da linguagem escrita”, destacou.

A participação de representantes de diferentes municípios baianos também integrou a programação. Paloma Teles, diretora pedagógica de Aramari, no Agreste baiano, ressaltou a importância da formação dos profissionais para o avanço das políticas educacionais nos municípios.

“É importante porque é um tema que nos ajuda a trabalhar e avançar nos nossos processos no município. A alfabetização é compreendida como um direito, e ter mais uma oportunidade formativa fortalece esse caminho. Trouxemos técnicos da secretaria municipal, coordenadores escolares e professores com a expectativa de ampliar as discussões e fortalecer essa perspectiva”, afirmou.

Indicadores na Bahia

O debate ocorre em um cenário de avanços na alfabetização, mas também de desafios para a educação pública baiana. Dados do Indicador Criança Alfabetizada, divulgados em março deste ano pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apontam que aproximadamente 55% das crianças da rede pública da Bahia estavam alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental em 2025. O percentual representa um crescimento em relação a 2024, quando o estado registrou 36%.

Para Fernanda Ramos, diretora de Relações Institucionais do ICEP, a participação do público no seminário demonstra a mobilização em torno da pauta. “Foi um exercício de todos nós por uma educação em que acreditamos. A alfabetização é um pilar na educação de toda criança e de todo estudante”, afirmou.

Já Elisabete Monteiro, diretora pedagógica do instituto, defendeu uma alfabetização que também contribua para a formação crítica dos estudantes. “Este seminário representa a luta permanente que nós, educadores, precisamos ter em prol de uma alfabetização crítica, que gera reflexão, formação e uma forma de estar e pensar o mundo”, declarou.

Formação continuada

Seminário realizado em Alagoinhas reuniu cerca de 450 participantes para discutir estratégias e políticas de alfabetização infantil - Foto: Victor Fernandez

O seminário também integra as ações relacionadas ao Projeto Educação Continuada, desenvolvido pela Bracell com parceria técnica do ICEP. Criada há 12 anos, a iniciativa atua na formação continuada de professores, coordenadores e gestores municipais em 12 cidades baianas.

O projeto está presente em Alagoinhas, Aramari, Araçás, Aporá, Cardeal da Silva, Cachoeira, Conde, Entre Rios, Itanagra, Ouriçangas, Terra Nova e Inhambupe, distribuídos pelos territórios do Litoral Norte e Agreste Baiano, Recôncavo e Portal do Sertão.

Segundo Fábio Oliveira, coordenador de Responsabilidade Social da Bracell Bahia, a articulação entre diferentes setores é importante para fortalecer a educação básica. “A gente entende que o desafio da educação envolve muitos atores: o poder público, os pais, a sociedade como um todo, o terceiro setor e as empresas. Entendemos que a iniciativa privada tem um papel dentro dessa comunidade e uma responsabilidade de contribuir para a melhoria da educação”, afirmou.

O seminário foi transmitido pelo YouTube e está disponível gratuitamente no canal do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa.