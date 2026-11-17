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Uma estudante da rede municipal de Gandu, no Baixo Sul da Bahia, conquistou o primeiro lugar em um concurso de redação promovido pelo Programa de Educação Ambiental (PEA) Campo Limpo 2026. Heloísa, aluna da Escola do Campo Dr. Eduardo Santos, recebeu uma bicicleta como prêmio pelo desempenho.

A cerimônia de premiação foi realizada na segunda-feira, 16, em Itabuna, no Sul da Bahia, e reuniu participantes da iniciativa, que busca estimular a conscientização ambiental e a adoção de práticas sustentáveis entre estudantes do Ensino Fundamental.

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O concurso integra as atividades educativas do Sistema Campo Limpo, que incentiva a reflexão sobre questões ambientais desde os primeiros anos da vida escolar. Entre os temas trabalhados estão consumo consciente, reciclagem, reutilização de materiais e responsabilidade na gestão de resíduos sólidos.

Criado em 2010, o Programa de Educação Ambiental (PEA) Campo Limpo é direcionado a professores e estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. A proposta é apoiar as escolas no desenvolvimento de atividades relacionadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente.

A conquista da estudante representa um reconhecimento à participação dos alunos em iniciativas que aproximam o conteúdo trabalhado em sala de aula de questões ambientais presentes no cotidiano.