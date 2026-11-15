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ALERTA DIGITAL

Site do Inep sofre ataques hackers durante prova do Enem neste domingo

Ministro da Educação confirmou as ocorrências durante visita de Geraldo Alckmin à sede do instituto

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
Tentativas foram registradas na manhã deste domingo, 15
Tentativas foram registradas na manhã deste domingo, 15 - Foto: Bill Hinton | Getty Images

O site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi alvo de tentativas de ataques hackers neste domingo (15), dia em estudantes milhões de estudantes participam da segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante visita do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, à sede do instituto, em Brasília. De acordo com Barchini, as equipes responsáveis pelo monitoramento estão acompanhando as ocorrências e adotando medidas para controlar as tentativas de invasão.

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Ainda durante o encontro, o ministro mostrou os registros enquanto apresentava os painéis de acompanhamento da aplicação do exame. Apesar da divulgação do caso, o governo não divulgou o número de tentativas identificadas.

Governo não informou quantas tentativas foram registradas
Governo não informou quantas tentativas foram registradas - Foto: Cadu Gomes/VPR

Também não foram esclarecidas as possíveis origens das ações, nem se houve algum acesso não autorizado aos sistemas do instituto.

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O portal do Inep reúne informações importantes para os participantes do Enem, incluindo dados relacionados à realização do Enem. Por esse motivo, a segurança digital da plataforma integra as ações de monitoramento durante a aplicação das provas.

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