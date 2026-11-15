Enem 2026: estudantes da Bahia recebem kits gratuitos com água, lanche e caneta

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Estudantes que participam do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026, neste domingo, 15, foram recebidos nos locais de provas por equipes de acolhimento, que distribuíram gratuitamente kits com água, lanche e canetas esferográficas de tinta preta.

A iniciativa do Governo da Bahia, é parte do programa Tô com Você no ENEM, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), e foi realizada em Salvador, na Região Metropolitana e em municípios do interior do estado, é do Governo da Bahia.

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A ação tem como principal objetivo oferecer suporte aos candidatos antes da entrada nos locais de prova. A mobilização já havia acontecido no primeiro dia do exame, no domingo, 8.

De acordo com o o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, a iniciativa foi realizada em 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). Além da distribuição dos kits, as equipes de apoio também realizaram momentos de conversa e incentivo aos candidatos.

Ação em Salvador

Em Salvador, a ação aconteceu nos colégios estaduais Manoel Devoto - no Rio Vermelho -, Nelson Mandela - em Periperi -, Governador Roberto Santos - no Cabula -, Vila Canária - em Vila Canária -, Thales de Azevedo - na Costa Azul -, no Rotary - em Itapuã -, e Luiz Viana - em Brotas.

Distribuição de caneta - Foto: Raí Vitor/GOVBA

Estandes de apoio também foram instalados no Centro Estadual de Educação Profissional Newton Sucupira - em Mussurunga -, e na Estação de Metrô da Lapa - no bairro de Nazaré.

O Enem

Nesta segunda etapa do exame, que acontece neste domingo, 15, os candidatos realizam provas de Matemática e Ciências da Natureza, que engloba as disciplinas de Biologia, Física e Química.

Os portões foram abertos ao meio-dia e fechados às 13h, no horário de Brasília. O término das provas está previsto para às 18h30.

Acolhimento e apoio - Foto: Raí Vitor/GOVBA

Dados do Ministério da Educação (MEC), na Bahia, 437.243 estudantes fizeram inscrição para participar do ENEM 2026.

O estado ocupa a terceira posição entre os estados com maior número de candidatos, ficando atrás apenas de São Paulo e de Minas Gerais.

Pé-de-Meia garante incentivo adicional

Os estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia que concluíram o Ensino Médio em 2026 e compareceram nos dois dias de aplicação do exame também poderão receber um incentivo adicional de R$200, conforme clitério estabelecido pelo programa.