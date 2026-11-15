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Aos 55 anos, mulher faz Enem pela primeira vez na Bahia

Moradora de Mata Escura, Marinalva Batista quer cursar Pedagogia

Sara Santos e Vitória Sacramento
Por Sara Santos e Vitória Sacramento
Motivada pelas filhas gêmeas de 17 anos, moradora de Mata Escura estudou até a madrugada na véspera da prova
Motivada pelas filhas gêmeas de 17 anos, moradora de Mata Escura estudou até a madrugada na véspera da prova - Foto: Sara Santos

Aos 55 anos, Marinalva Santo Batista decidiu que era hora de também ocupar uma carteira entre os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Moradora do bairro de Mata Escura, em Salvador, ela participou pela primeira vez da prova neste domingo , 15, segundo dia de aplicação, motivada pelo desejo de ingressar no ensino superior e pela experiência das duas filhas, gêmeas, de 17 anos.

Cuidadora de idosos e auxiliar de dentista, Marinalva contou que chegou a considerar a possibilidade de fazer o exame no ano passado, mas acabou adiando a decisão. O incentivo das filhas, que participaram da edição anterior como treineiras, contribuiu para que ela se inscrevesse em 2026.

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“Eu até me arrependi de não ter feito o ano passado, que minha filha falou, treineira, e eu perdi essa oportunidade. E esse ano eu resolvi fazer, né? Porque é uma oportunidade, o Enem. Fui, fiquei isenta da taxa, eu e minhas filhas, e a oportunidade tem que aproveitar”, relatou.

A preparação para o exame também foi compartilhada em família. Segundo Marinalva, a rotina de estudos envolveu as filhas, que também estão fazendo o Enem para valer neste ano. Na véspera da prova, as três revisaram os conteúdos até a madrugada.

“Ontem fiquei estudando com minhas filhas até 1 hora da manhã. A gente estudando, hoje de manhã também estudando, acordamos cedo”, contou.

Com experiência no trabalho com crianças, por meio de aulas e estudos bíblicos, Marinalva pretende cursar Pedagogia. A escolha profissional representa a possibilidade de transformar uma atividade com a qual já tem afinidade em uma formação acadêmica.

A história da candidata mostra que o Enem também é uma oportunidade para quem decide retomar os estudos ou iniciar uma trajetória universitária em outra fase da vida, independentemente da idade.

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