Estudantes encaram segundo dia de provas do Enem na Bahia

O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo, 15, foi marcado por ações de acolhimento aos candidatos e mobilização da rede pública de ensino na Bahia. Em Salvador, o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, acompanhou a movimentação dos estudantes e destacou as iniciativas de preparação e incentivo à participação no exame.

Segundo o secretário, o trabalho de preparação dos candidatos acontece ao longo de todo o ano, com atividades nas escolas públicas e ações voltadas a aproximar os jovens do ensino superior. Ele também ressaltou o crescimento da participação de estudantes da rede pública no Enem, apontado em dados recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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“Isso reforça e reafirma como tem sido importante a Bahia nesse cenário também, cada vez mais encorajando e apoiando nossos estudantes a acessar o ensino superior e participar do Enem”, afirmou.

A Bahia registrou mais de 440 mil inscritos no exame, conforme os números mencionados pelo secretário. Desse total, mais de 140 mil são estudantes que participam da mobilização promovida pela rede estadual.

Marcius Gomes também destacou a atuação integrada com o Ministério da Educação (MEC). A parceria incluiu a realização de dois aulões preparatórios, um em Barreiras e outro em Salvador, que reuniram mais de 6 mil estudantes.

No primeiro domingo de provas, a mobilização também contou com a distribuição de kits na Universidade Federal da Bahia (Ufba). De acordo com o secretário, a iniciativa buscou ampliar o acesso dos candidatos a informações sobre programas de ingresso e permanência no ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Mais Futuro, programa estadual que oferece auxílio financeiro a estudantes universitários em situação de vulnerabilidade.

Acolhimento e incentivo

Além da preparação pedagógica, a Secretaria da Educação organizou ações de acolhimento nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). A mobilização envolve coordenadores pedagógicos, professores, estudantes e lideranças estudantis, com apoio das prefeituras e das secretarias municipais de Educação.

A proposta, segundo Marcius Gomes, é oferecer suporte aos candidatos nos locais de prova e contribuir para reduzir a ansiedade durante a aplicação do exame.

O secretário também comentou o incentivo financeiro do programa Pé-de-Meia. Estudantes beneficiários que participam dos dois dias do Enem têm direito a um adicional de R$ 200, pago após a conclusão do ensino médio, conforme as regras do programa federal.

Primeira vez no exame

Entre os candidatos que chegaram cedo para o segundo dia de provas estava Kevely Lima, de 17 anos, estudante do terceiro ano do Colégio Dom. Ela foi a primeira a chegar ao local de aplicação e participa do Enem pela primeira vez, sem ter feito edições anteriores como treineira.

Interessada em cursar Ciências Contábeis, a jovem avaliou que o primeiro domingo foi tranquilo, embora tenha ficado em dúvida sobre os argumentos que utilizaria na redação. Para a prova deste domingo, que reúne questões de Matemática e Ciências da Natureza, a expectativa era diferente.

“Semana passada foi mais tranquilo. Eu sou de humanas, com certeza!”, brincou.

A estudante também destacou o suporte oferecido pela escola durante a preparação. Ela conseguiu uma vaga gratuita em um curso pré-vestibular privado por meio da instituição de ensino, além de participar de outras atividades preparatórias.

Entre as possibilidades de graduação, Kevely considera a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e a Universidade de Fortaleza (Unifor).

Também estreante no Enem, o estudante Danilo Gianni, de 18 anos, chegou ao segundo dia de provas confiante, apesar de ter dedicado menos tempo à preparação para as questões de Matemática e Ciências da Natureza. “Eu me preparei um pouco menos, porque dei mais foco à parte de humanas e à redação. Mas acho que dá para fazer”, contou. O jovem tem interesse em cursar Design Gráfico ou Gastronomia e ainda avalia em qual instituição pretende ingressar.

Estreantes conciliam revisão e expectativas para o futuro

Amigos e moradores do Alto do Cabrito, em Salvador, Maria Alice e Douglas Santos, ambos de 18 anos, também enfrentaram o segundo dia do Enem pela primeira vez. Concluintes do ensino médio, os dois contaram que aproveitaram a semana entre as aplicações para revisar os conteúdos e chegar mais preparados à última etapa do exame.

Maria Alice, que pretende cursar Pedagogia, concentrou os estudos na revisão de Ciências da Natureza e Matemática durante os últimos dias. Antes da primeira prova, a atenção foi direcionada à redação e à área de Linguagens.

“Eu dei uma revisada nos assuntos, principalmente na questão de Linguagens e como fazer a redação, porque é uma parte que pesa muito. O tema me pegou um pouco de surpresa, mas foi até tranquilo”, relatou.

Ao falar sobre a escolha profissional, a estudante brincou que uma das motivações seria ter “três férias no ano”, mas também destacou a identificação com o trabalho com crianças e o desejo de contribuir com a educação.

Já Douglas afirmou que estudou diferentes disciplinas ao longo do ano, incluindo Português, Matemática e Biologia. Apesar da preparação, reconheceu que a ansiedade interferiu na experiência durante o primeiro dia.

“Eu tinha estudado bastante os assuntos, estudei Português, Linguagens, Matemática, Biologia, tudo. Mas, no Enem, achei um pouco difícil, porque eu estava ansioso mesmo”, contou.

Com interesse pela área de Tecnologia da Informação (TI), Douglas afirmou que a escolha também considera as oportunidades profissionais. “Eu acho que posso ter bastante chance de conseguir um emprego bom, porque hoje em dia é o que mais está rendendo para as pessoas”, explicou.