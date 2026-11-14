Enem terá aplicação de provas em hospitais para estudantes internados

Siga o A TARDE no Google

Estudantes internados ou que passam por tratamentos de saúde têm direito de realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em hospitais. A medida, que é garantida pelo Ministério da Educação (MEC) para quem frequenta uma classe hospitalar, busca assegurar a participação dos estudantes no exame mesmo durante o tratamento.

Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 50 candidatos solicitam esse atendimento por ano. Entre os casos estão pacientes com câncer, pessoas submetidas a transplantes e estudantes com doenças que comprometem a imunidade.

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atendimento especializado

Nesta edição do Enem, o Inep confirmou 138.329 solicitações de atendimento especializado. As principais condições informadas foram déficit de atenção, com 51.724 pedidos; Transtorno do Espectro Autista (TEA), com 34.723; baixa visão, com 9.792; e deficiência intelectual, com 8.922.

Entre os recursos mais solicitados estão tempo adicional, correção diferenciada e auxílio para leitura. Além disso, o exame também oferece provas em braile, intérprete de Libras, salas acessíveis e auxílio para transcrição.

O benefício não contempla estudantes com internações curtas ou procedimentos pontuais, como partos e cirurgias eletivas que estão internados ou passam por tratamentos de saúde têm direito de realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em hospitais, desde que frequentem uma classe hospitalar.