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DIREITO GARANTIDO

Enem terá aplicação de provas em hospitais para estudantes internados

Benefício garante participação durante tratamentos de saúde

Andrêzza Moura
Por
Segunda etapa do exame acontece neste domingo, 15
Segunda etapa do exame acontece neste domingo, 15 - Foto: Bruna Araújo/ MEC

Estudantes internados ou que passam por tratamentos de saúde têm direito de realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em hospitais. A medida, que é garantida pelo Ministério da Educação (MEC) para quem frequenta uma classe hospitalar, busca assegurar a participação dos estudantes no exame mesmo durante o tratamento.

Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 50 candidatos solicitam esse atendimento por ano. Entre os casos estão pacientes com câncer, pessoas submetidas a transplantes e estudantes com doenças que comprometem a imunidade.

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Atendimento especializado

Nesta edição do Enem, o Inep confirmou 138.329 solicitações de atendimento especializado. As principais condições informadas foram déficit de atenção, com 51.724 pedidos; Transtorno do Espectro Autista (TEA), com 34.723; baixa visão, com 9.792; e deficiência intelectual, com 8.922.

Entre os recursos mais solicitados estão tempo adicional, correção diferenciada e auxílio para leitura. Além disso, o exame também oferece provas em braile, intérprete de Libras, salas acessíveis e auxílio para transcrição.

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O benefício não contempla estudantes com internações curtas ou procedimentos pontuais, como partos e cirurgias eletivas que estão internados ou passam por tratamentos de saúde têm direito de realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em hospitais, desde que frequentem uma classe hospitalar.

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Enem Exame Nacional de Ensino Médio Saúde

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