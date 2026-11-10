ENEM 2026
Alunos de escola estadual em Salvador intensificam preparação para o Enem
Aulões abordam conteúdos prioritários de Ciências da Natureza e Matemática antes da segunda etapa
Os estudantes do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual de Tempo Integral Raphael Serravalle, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, estão focados na preparação para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre no próximo domingo, 15.
Nesta terça-feira, 10, os alunos participaram de aulões de revisão de conteúdos prioritários de Química e Biologia. Já na quarta-feira, 11, serão realizados aulões de Física e Matemática.
Para o estudante Bruno Ramos, 17 anos, além de revisar os conteúdos mais cobrados no exame, os aulões ajudam a esclarecer dúvidas sobre diferentes assuntos.
“Eu aproveitei o aulão de Biologia para sanar uma dúvida que eu tinha sobre a área de Ecologia e a explicação da professora foi fundamental, pois é um dos assuntos que mais caem na prova”, disse.
O estudante Yuri Guerreiro, 18 anos, aprovou a iniciativa da escola em realizar os aulões. “Eles nos auxiliam bastante e eu pude comprovar isso fazendo as provas do primeiro dia. Gostei muito do aulão de Química, porque o professor revisou assuntos importantes. Estou ansioso para o aulão de Matemática, pois, como pretendo cursar Ciência da Computação, as explicações vão ser bastante úteis na hora da prova”, comentou.
Com o intuito de fortalecer a preparação dos estudantes, a professora de Biologia, Joseane Teles, deu enfoque a assuntos estratégicos de forma mais acessível, com o suporte de imagens e vídeos expositivos.
“Um dos temas que eu abordei foi ciclos biogeoquímicos, que é muito recorrente no Enem. Além da explicação, eu fiz associações das interferências humanas sobre os ciclos e como isso está ligado ao dia a dia dos alunos”, explicou.
Na segunda fase de provas do Enem, os estudantes irão responder questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que envolvem os componentes curriculares de Biologia, Física e Química, além de Matemática e suas Tecnologias.
O gabarito oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 27 de novembro.