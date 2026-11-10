Os estudantes do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual de Tempo Integral Raphael Serravalle, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, estão focados na preparação para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre no próximo domingo, 15.

Nesta terça-feira, 10, os alunos participaram de aulões de revisão de conteúdos prioritários de Química e Biologia. Já na quarta-feira, 11, serão realizados aulões de Física e Matemática.

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Para o estudante Bruno Ramos, 17 anos, além de revisar os conteúdos mais cobrados no exame, os aulões ajudam a esclarecer dúvidas sobre diferentes assuntos.

“Eu aproveitei o aulão de Biologia para sanar uma dúvida que eu tinha sobre a área de Ecologia e a explicação da professora foi fundamental, pois é um dos assuntos que mais caem na prova”, disse.

O estudante Yuri Guerreiro, 18 anos, aprovou a iniciativa da escola em realizar os aulões. “Eles nos auxiliam bastante e eu pude comprovar isso fazendo as provas do primeiro dia. Gostei muito do aulão de Química, porque o professor revisou assuntos importantes. Estou ansioso para o aulão de Matemática, pois, como pretendo cursar Ciência da Computação, as explicações vão ser bastante úteis na hora da prova”, comentou.

Alunos de escola estadual em Salvador intensificam preparação para o Enem - Foto: Emerson Santos/SEC Bahia

Com o intuito de fortalecer a preparação dos estudantes, a professora de Biologia, Joseane Teles, deu enfoque a assuntos estratégicos de forma mais acessível, com o suporte de imagens e vídeos expositivos.

“Um dos temas que eu abordei foi ciclos biogeoquímicos, que é muito recorrente no Enem. Além da explicação, eu fiz associações das interferências humanas sobre os ciclos e como isso está ligado ao dia a dia dos alunos”, explicou.

Na segunda fase de provas do Enem, os estudantes irão responder questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que envolvem os componentes curriculares de Biologia, Física e Química, além de Matemática e suas Tecnologias.

O gabarito oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 27 de novembro.