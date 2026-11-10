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CASO IZA LARA

Estudante que morreu no Enem na Bahia era cardiopata desde bebê

Família acredita que tensão durante a prova contribuiu para o mal-estar

Brenda Roberta
Por
O irmão também contou que, já na unidade de saúde, foram realizadas diversas tentativas de reanimação.
O irmão também contou que, já na unidade de saúde, foram realizadas diversas tentativas de reanimação. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A estudante Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, que morreu após passar mal durante o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Cansanção, no norte da Bahia, convivia com uma doença cardíaca desde os primeiros dias de vida. A prova realizada no domingo, 8, era a primeira da adolescente.

Segundo familiares ouvidos, a jovem tinha histórico de problemas cardíacos e chegou a passar por uma cirurgia ainda nos primeiros dias de vida. A família acredita que a tensão durante a realização do exame possa ter contribuído para o mal-estar, conforme relato publicado pelo g1.

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Histórico de problemas cardíacos

A primeira cirurgia de Iza Lara foi realizada quando ela tinha apenas oito dias de vida, após sofrer uma parada cardíaca. Foi nesse período que a família descobriu que a menina tinha sopro cardíaco, condição caracterizada por um ruído provocado pela passagem do sangue pelas estruturas do coração.

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A adolescente tinha um histórico de problemas cardíacos e passou por quatro procedimentos cirúrgicos ao longo da vida.

Além das cirurgias, a estudante utilizava um marca-passo. De acordo com o irmão, a família já se preparava para que ela passasse por mais um procedimento ainda em 2026, mas a jovem apresentava boas condições antes do episódio. Ela havia se inscrito no Enem como forma de preparação para realizar novamente o exame após concluir o ensino médio.

O sepultamento de Iza Lara ocorreu na segunda-feiram, 9, em Cansanção, município onde morava com a família.

Família questiona assistência prestada a estudante

Ainda segundo a reportagem Yuri dos Santos, irmão de Iza Lara, relatou que a adolescente desmaiou após pedir autorização para ir ao banheiro do Colégio Estadual de Tempo Integral (CETI) Senhor do Bonfim, onde fazia o ensino médio e também realizava a prova. De acordo com ele, a escola entrou em contato com o pai da estudante, que foi buscá-la e a levou ao hospital.

“Ela foi encontrada desmaiada no chão do banheiro. Começaram a ligar para o meu pai para ir buscar. Ou seja, em nenhum momento houve ambulância, Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] ou qualquer outra coisa. O que aconteceu foi meu pai encontrando a filha dele jogada no chão do banheiro”, afirmou Yuri ao g1.

O irmão também contou que, já na unidade de saúde, foram realizadas diversas tentativas de reanimação. A estudante chegou a ser intubada, mas não resistiu. “Assim que tentou, ela foi a óbito”, relatou.

Em nota divulgada no domingo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que a adolescente apresentou um mal-estar durante a aplicação do Enem, recebeu assistência médica e foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas morreu.

O comunicado, no entanto, não especificou quem realizou o transporte da estudante até o hospital.

Pressão durante o Enem pode ter contribuído para mal-estar

A pressão e a ansiedade durante a realização do Enem podem ter contribuído para o mal-estar de Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, segundo a avaliação da família. A adolescente fazia o exame pela primeira vez e, conforme o irmão, Yuri dos Santos, também enfrentou temperaturas elevadas durante a aplicação da prova.

“Eu acredito que foi muita pressão que ela vivenciou no período da prova. Estava muito quente também, e, como era a primeira prova dela do Enem, eu acho que ela ficou muito ansiosa, e aí começou a passar mal, na sala de aula”, afirmou.

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