Escola suspende aulas após morte de estudante durante Enem na Bahia

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Diante da morte da adolescente Iza Lara Monteiro Oliveira, de 16 anos, durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo, 8, a escola onde ela estudava suspendeu as aulas desta segunda-feira, 9.

A Escola de Tempo Integral, CETI Senhor do Bonfim, fica em Cansanção, no norte da Bahia. A medida foi informada através das redes sociais e as atividades voltam ao normal na terça-feira, 9.

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"Em respeito à memória de nossa aluna Iza Lara Monteiro Oliveira e em solidariedade aos seus familiares e amigos, comunicamos a suspensão das aulas nesta segunda-feira", disse trecho do aviso.

Veja o comunicado:

Relembre o ocorrido

​Iza Lara morreu neste domingo, 8, após apresentar um mal súbito no começo da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no município de Cansanção, região sisaleira da Bahia.

​De acordo com as informações de testemunhas, repassadas ao portal A TARDE, a adolescente passou mal nos minutos iniciais da avaliação. Iza chegou a receber atendimento imediato e foi transferida para o Hospital Municipal Senhora Santana. Apesar dos procedimentos médicos na unidade de saúde, a jovem não resistiu.

​Um morador da cidade e pessoa próxima à família relatou que Iza Lara possuía um histórico de cardiopatia diagnosticada.