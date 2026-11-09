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Escola suspende aulas após morte de estudante durante Enem na Bahia

Estudante possuía histórico cardiopata e sofreu mal súbito durante a aplicação da prova

Luiza Nascimento
Por
Iza Lara
Iza Lara - Foto: Reprodução | VSCO izalaraoliveira

Diante da morte da adolescente Iza Lara Monteiro Oliveira, de 16 anos, durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo, 8, a escola onde ela estudava suspendeu as aulas desta segunda-feira, 9.

A Escola de Tempo Integral, CETI Senhor do Bonfim, fica em Cansanção, no norte da Bahia. A medida foi informada através das redes sociais e as atividades voltam ao normal na terça-feira, 9.

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"Em respeito à memória de nossa aluna Iza Lara Monteiro Oliveira e em solidariedade aos seus familiares e amigos, comunicamos a suspensão das aulas nesta segunda-feira", disse trecho do aviso.

Veja o comunicado:

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Relembre o ocorrido

Iza Lara morreu neste domingo, 8, após apresentar um mal súbito no começo da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no município de Cansanção, região sisaleira da Bahia.

​De acordo com as informações de testemunhas, repassadas ao portal A TARDE, a adolescente passou mal nos minutos iniciais da avaliação. Iza chegou a receber atendimento imediato e foi transferida para o Hospital Municipal Senhora Santana. Apesar dos procedimentos médicos na unidade de saúde, a jovem não resistiu.

​Um morador da cidade e pessoa próxima à família relatou que Iza Lara possuía um histórico de cardiopatia diagnosticada.

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Bahia Cansanção Enem 2026

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