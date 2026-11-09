Jerônimo Rodrigues lamenta morte de estudante em prova do Enem

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) usou as redes sociais, na noite de domingo, 8, para se manifestar sobre a morte da estudante Iza Laura Monteiro Oliveira, de 16 anos, durante a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Jerônimo pontuou que a perda da jovem causou uma "dor que não cabe em palavras" em seus familiares e amigos. O gestor ainda prestou solidariedade aos pais da jovem.

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"Lamento a morte precoce da estudante do município de Cansação, Iza Lara Monteiro Oliveira, que possuía histórico de problemas cardiológicos e passou mal durante a prova do Enem", iniciou o governador da Bahia, que continuou.

"Perder uma vida tão jovem, com tantos sonhos pela frente, é uma dor que não cabe em palavras. Minha solidariedade aos pais, familiares e amigos. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor", completou Jerônimo.

Estudante enfrentava problemas cardíacos

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, a estudante tinha histórico de cardiopatia. A jovem teria passado mal ainda no início da realização da prova, em Cansanção, região sisaleira da Bahia.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), lamentou a morte de Iza Laura.

"O Inep manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de luto", diz trecho da nota.