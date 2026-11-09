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Jerônimo Rodrigues lamenta morte de estudante em prova do Enem

Iza Laura passou mal durante realização de prova

Cássio Moreira
Por
Estudante apresentava histórico de cardiopatia
Estudante apresentava histórico de cardiopatia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) usou as redes sociais, na noite de domingo, 8, para se manifestar sobre a morte da estudante Iza Laura Monteiro Oliveira, de 16 anos, durante a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Jerônimo pontuou que a perda da jovem causou uma "dor que não cabe em palavras" em seus familiares e amigos. O gestor ainda prestou solidariedade aos pais da jovem.

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"Lamento a morte precoce da estudante do município de Cansação, Iza Lara Monteiro Oliveira, que possuía histórico de problemas cardiológicos e passou mal durante a prova do Enem", iniciou o governador da Bahia, que continuou.

"Perder uma vida tão jovem, com tantos sonhos pela frente, é uma dor que não cabe em palavras. Minha solidariedade aos pais, familiares e amigos. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor", completou Jerônimo.

Estudante enfrentava problemas cardíacos

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, a estudante tinha histórico de cardiopatia. A jovem teria passado mal ainda no início da realização da prova, em Cansanção, região sisaleira da Bahia.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), lamentou a morte de Iza Laura.

"O Inep manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de luto", diz trecho da nota.

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Enem Jerônimo Rodrigues

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