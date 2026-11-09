Enem 2026 registra número recorde de concluintes da rede pública inscritos

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado neste domingo, 8, registrou um número histórico de estudantes concluintes da rede pública inscritos. Ao todo, 1.969.372 alunos tiveram a participação confirmada, segundo balanço preliminar apresentado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante coletiva de imprensa.

No total, o exame contabilizou 5.053.921 inscrições nesta edição. De acordo com o ministro, a ampliação da participação de estudantes da rede pública foi um dos principais objetivos das mudanças implementadas pelo Ministério da Educação (MEC), entre elas a inscrição automática dos concluintes do ensino médio.

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A estimativa inicial aponta um crescimento de aproximadamente 250 mil estudantes da rede pública em relação a 2025. Com isso, a participação desse público passou de 53,8% para cerca de 65%.

Segundo Barchini, a estratégia buscou facilitar o acesso ao exame. “A maioria dos estudantes fez a prova na própria escola. Mais de 85% dos estudantes realizaram a prova na escola em que faz o ensino médio e isso também facilitou muito a vida dos estudantes. Era esse o nosso objetivo: trazer mais estudantes da rede pública para fazer o Enem. Por isso, demos todas as facilidades para que eles pudessem fazer as provas em sua própria escola, na sua própria sala de aula, e que tenham essa inscrição automática”, disse.

Presença no primeiro dia

O balanço preliminar do MEC apontou 68% de presença e 32% de ausência no primeiro dia de provas. O índice de abstenção neste primeiro dia foi superior ao registrado em 2025, resultado que, segundo o ministro, já era esperado diante do aumento no número de inscritos provocado pela inscrição automática.

“Obviamente, você tem um aumento já esperado da abstenção, da ausência. Mas, no número absoluto e no número relativo aos concluintes da educação básica pública, nós temos um aumento percentual significativo, como eu disse, de 53,8% para algo em torno de 65%, com 250 mil estudantes a mais dos concluintes da rede pública fazendo o Enem”, reforçou.

O detalhamento dos dados por estado ainda não foi divulgado. De acordo com o ministro, as informações devem ser apresentadas ao longo da semana.

Na logística de aplicação, o exame alcançou 1.901 municípios, com 14.868 locais de prova, 15.494 coordenações e 184.095 salas.

Novidades do Enem 2026

Além da inscrição automática, a edição de 2026 trouxe outras mudanças. Uma delas foi a utilização do exame na avaliação final da Educação Básica, por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), sendo utilizado para avaliar a qualidade do ensino médio no país.

O ministro também destacou o caráter mais inclusivo da edição. Pela primeira vez, os participantes com histórico de crises de ansiedade ou Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) puderam contar com acompanhante ou cão de apoio emocional no momento das provas. Outra novidade foi a inclusão de candidatos com fibromialgia entre as condições que motivaram a solicitação de atendimento especializado ou de recurso de acessibilidade.

Ministro avalia tema da redação

A redação deste ano propôs uma discussão sobre a saúde pública brasileira, com o tema “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. Ao comentar a escolha, Barchini avaliou positivamente a proposta e destacou a boa receptividade dos estudantes.

“Uma avaliação muito positiva. Os próprios estudantes também tiveram uma avaliação positiva sobre o tema. Quero parabenizar a comissão organizadora do exame, que elabora os itens, e os funcionários do Inep, que trabalharam arduamente para que a gente possa ter um bom tema e uma boa prova”.

“Nós vamos trabalhar muito para que no próximo domingo a gente também obtenha sucesso na prova. É algo que nos deixa muito felizes, satisfeitos e sabemos que temos muito trabalho ainda pela frente”, acrescentou.

Além da redação, os candidatos responderam, neste primeiro domingo, 8, a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Barchini também destacou a utilização dos chamados "testlets”, grupos de questões baseadas em um mesmo texto-base, mas que mantêm a independência entre si.

“Hoje, nas redes, tem vários corretores já fazendo a prova e elogiando o conteúdo da prova também, o que nos deixa muito satisfeitos. Eu sei que nunca é fácil, mas o Inep é um órgão modelo para o Brasil e mais uma vez mostrou por que é uma ilha de excelência no governo federal, principalmente em uma operação tão complexa como essa”, afirmou.

Reaplicação das provas

Os participantes que enfrentaram problemas logísticos durante a aplicação ou foram acometidos por alguma das doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do exame.

Para isso, será necessário apresentar, na Página do Participante, um documento legível que comprove a situação que motivou o pedido. As solicitações deverão ser realizadas entre os dias 16 e 20 de novembro de 2026.

A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro, contemplando os participantes que tiverem os pedidos aprovados. As orientações e os critérios completos estão disponíveis no edital e na Página do Participante.

Segundo domingo de provas

O segundo dia do Enem 2026 será realizado no próximo domingo, 15. Os participantes voltarão aos locais de aplicação para responder às questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, encerrando a etapa regular do exame.

Além do documento oficial com foto, é obrigatório levar caneta esferográfica, de tinta preta e feita de material transparente.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. A nota pode ser utilizada em processos seletivos do Ministério da Educação: Sisu, Prouni e Fies. Além disso, o exame voltou a permitir a certificação de conclusão do ensino médio. Em 2026, o Enem também passou a integrar o Saeb, sendo utilizado para avaliar a qualidade do ensino médio no país.