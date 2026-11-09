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BALANÇO ENEM 2026

Enem 2026 registra número recorde de concluintes da rede pública inscritos

Balanço preliminar aponta crescimento histórico na participação de concluintes do ensino médio

Loren Beatriz Sousa
Por
Coletiva de imprensa realizada neste domingo, 8, após o primeiro dia do Enem
Coletiva de imprensa realizada neste domingo, 8, após o primeiro dia do Enem - Foto: Bruna Araújo/MEC

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado neste domingo, 8, registrou um número histórico de estudantes concluintes da rede pública inscritos. Ao todo, 1.969.372 alunos tiveram a participação confirmada, segundo balanço preliminar apresentado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante coletiva de imprensa.

No total, o exame contabilizou 5.053.921 inscrições nesta edição. De acordo com o ministro, a ampliação da participação de estudantes da rede pública foi um dos principais objetivos das mudanças implementadas pelo Ministério da Educação (MEC), entre elas a inscrição automática dos concluintes do ensino médio.

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A estimativa inicial aponta um crescimento de aproximadamente 250 mil estudantes da rede pública em relação a 2025. Com isso, a participação desse público passou de 53,8% para cerca de 65%.

Segundo Barchini, a estratégia buscou facilitar o acesso ao exame. “A maioria dos estudantes fez a prova na própria escola. Mais de 85% dos estudantes realizaram a prova na escola em que faz o ensino médio e isso também facilitou muito a vida dos estudantes. Era esse o nosso objetivo: trazer mais estudantes da rede pública para fazer o Enem. Por isso, demos todas as facilidades para que eles pudessem fazer as provas em sua própria escola, na sua própria sala de aula, e que tenham essa inscrição automática”, disse.

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Presença no primeiro dia

O balanço preliminar do MEC apontou 68% de presença e 32% de ausência no primeiro dia de provas. O índice de abstenção neste primeiro dia foi superior ao registrado em 2025, resultado que, segundo o ministro, já era esperado diante do aumento no número de inscritos provocado pela inscrição automática.

“Obviamente, você tem um aumento já esperado da abstenção, da ausência. Mas, no número absoluto e no número relativo aos concluintes da educação básica pública, nós temos um aumento percentual significativo, como eu disse, de 53,8% para algo em torno de 65%, com 250 mil estudantes a mais dos concluintes da rede pública fazendo o Enem”, reforçou.

O detalhamento dos dados por estado ainda não foi divulgado. De acordo com o ministro, as informações devem ser apresentadas ao longo da semana.

Na logística de aplicação, o exame alcançou 1.901 municípios, com 14.868 locais de prova, 15.494 coordenações e 184.095 salas.

Novidades do Enem 2026

Além da inscrição automática, a edição de 2026 trouxe outras mudanças. Uma delas foi a utilização do exame na avaliação final da Educação Básica, por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), sendo utilizado para avaliar a qualidade do ensino médio no país.

O ministro também destacou o caráter mais inclusivo da edição. Pela primeira vez, os participantes com histórico de crises de ansiedade ou Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) puderam contar com acompanhante ou cão de apoio emocional no momento das provas. Outra novidade foi a inclusão de candidatos com fibromialgia entre as condições que motivaram a solicitação de atendimento especializado ou de recurso de acessibilidade.

Ministro avalia tema da redação

A redação deste ano propôs uma discussão sobre a saúde pública brasileira, com o tema “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. Ao comentar a escolha, Barchini avaliou positivamente a proposta e destacou a boa receptividade dos estudantes.

“Uma avaliação muito positiva. Os próprios estudantes também tiveram uma avaliação positiva sobre o tema. Quero parabenizar a comissão organizadora do exame, que elabora os itens, e os funcionários do Inep, que trabalharam arduamente para que a gente possa ter um bom tema e uma boa prova”.

“Nós vamos trabalhar muito para que no próximo domingo a gente também obtenha sucesso na prova. É algo que nos deixa muito felizes, satisfeitos e sabemos que temos muito trabalho ainda pela frente”, acrescentou.

Além da redação, os candidatos responderam, neste primeiro domingo, 8, a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Barchini também destacou a utilização dos chamados "testlets”, grupos de questões baseadas em um mesmo texto-base, mas que mantêm a independência entre si.

“Hoje, nas redes, tem vários corretores já fazendo a prova e elogiando o conteúdo da prova também, o que nos deixa muito satisfeitos. Eu sei que nunca é fácil, mas o Inep é um órgão modelo para o Brasil e mais uma vez mostrou por que é uma ilha de excelência no governo federal, principalmente em uma operação tão complexa como essa”, afirmou.

Reaplicação das provas

Os participantes que enfrentaram problemas logísticos durante a aplicação ou foram acometidos por alguma das doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do exame.

Para isso, será necessário apresentar, na Página do Participante, um documento legível que comprove a situação que motivou o pedido. As solicitações deverão ser realizadas entre os dias 16 e 20 de novembro de 2026.

A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro, contemplando os participantes que tiverem os pedidos aprovados. As orientações e os critérios completos estão disponíveis no edital e na Página do Participante.

Segundo domingo de provas

O segundo dia do Enem 2026 será realizado no próximo domingo, 15. Os participantes voltarão aos locais de aplicação para responder às questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, encerrando a etapa regular do exame.

Além do documento oficial com foto, é obrigatório levar caneta esferográfica, de tinta preta e feita de material transparente.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. A nota pode ser utilizada em processos seletivos do Ministério da Educação: Sisu, Prouni e Fies. Além disso, o exame voltou a permitir a certificação de conclusão do ensino médio. Em 2026, o Enem também passou a integrar o Saeb, sendo utilizado para avaliar a qualidade do ensino médio no país.

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