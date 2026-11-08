ENEM
Enem 2026 altera locais de prova em duas cidades após temporais
Alterações atingem candidatos dos municípios de Seara e Canoinhas
As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina nos últimos dias provocaram mudanças nos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em dois municípios do estado. A alteração foi anunciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na sexta-feira, 6, após temporais causarem danos à estrutura de duas unidades escolares.
As mudanças atingem participantes de Seara e Canoinhas. Segundo o Inep, os problemas nos telhados e nas estruturas dos colégios impossibilitaram a realização dos reparos necessários antes da aplicação das provas, marcada para os dias 8 e 15 de novembro.
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Em Seara, os candidatos que estavam inicialmente alocados na Escola de Educação Básica Raimundo Corrêa farão o exame na Escola de Educação Básica Seara (EEB Seara), localizada a aproximadamente 2,8 quilômetros do endereço original.
Já em Canoinhas, os participantes que fariam a prova na Escola de Educação Básica Santa Cruz foram transferidos para a Escola de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, a cerca de 2,2 quilômetros da unidade anterior.
Orientação aos candidatos
Os estudantes afetados pelas alterações devem acessar aPágina do Participante, para consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição atualizado e conferir o novo endereço.
O Inep recomenda que os participantes verifiquem antecipadamente o local de aplicação e planejem o deslocamento para evitar imprevistos nos dias de prova.
De acordo com o instituto, as mudanças têm como objetivo garantir condições adequadas e seguras para a realização do exame.