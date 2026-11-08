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ENEM

Enem 2026 altera locais de prova em duas cidades após temporais

Alterações atingem candidatos dos municípios de Seara e Canoinhas

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
| Atualizada em
Inep anuncia transferência de locais de prova em municípios catarinenses afetados pelas chuvas
Inep anuncia transferência de locais de prova em municípios catarinenses afetados pelas chuvas - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina nos últimos dias provocaram mudanças nos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em dois municípios do estado. A alteração foi anunciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na sexta-feira, 6, após temporais causarem danos à estrutura de duas unidades escolares.

As mudanças atingem participantes de Seara e Canoinhas. Segundo o Inep, os problemas nos telhados e nas estruturas dos colégios impossibilitaram a realização dos reparos necessários antes da aplicação das provas, marcada para os dias 8 e 15 de novembro.

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Em Seara, os candidatos que estavam inicialmente alocados na Escola de Educação Básica Raimundo Corrêa farão o exame na Escola de Educação Básica Seara (EEB Seara), localizada a aproximadamente 2,8 quilômetros do endereço original.

Já em Canoinhas, os participantes que fariam a prova na Escola de Educação Básica Santa Cruz foram transferidos para a Escola de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, a cerca de 2,2 quilômetros da unidade anterior.

Orientação aos candidatos

Os estudantes afetados pelas alterações devem acessar aPágina do Participante, para consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição atualizado e conferir o novo endereço.

O Inep recomenda que os participantes verifiquem antecipadamente o local de aplicação e planejem o deslocamento para evitar imprevistos nos dias de prova.

De acordo com o instituto, as mudanças têm como objetivo garantir condições adequadas e seguras para a realização do exame.

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Educação Enem santa catarina

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