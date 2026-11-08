ENEM
Enem 2026: veja quando serão divulgados gabarito e notas
Respostas oficiais devem sair até o fim de novembro; resultado individual está previsto para janeiro
Após a realização do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo, 8, uma das principais dúvidas dos participantes é quando poderão conferir o desempenho nas provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já estabeleceu o prazo para a divulgação do gabarito oficial e apresentou a previsão para os resultados individuais.
De acordo com o cronograma do exame, os gabaritos das provas objetivas serão divulgados em até dez dias úteis após o segundo dia de aplicação, marcado para 15 de novembro. Com isso, a previsão é que as respostas oficiais sejam disponibilizadas até 30 de novembro, no portal do Inep.
Leia Também:
Antes da publicação oficial, os candidatos também poderão acompanhar as correções extraoficiais elaboradas por professores e instituições de ensino. No entanto, essas respostas não substituem o documento divulgado pelo instituto.
Quando saem as notas do Enem 2026?
A divulgação dos resultados individuais, que inclui as pontuações das quatro áreas de conhecimento e da redação, está prevista para meados de janeiro de 2027. A data exata ainda será anunciada pelo Inep.
Para consultar o desempenho, os participantes deverão acessar a Página do Participante, utilizando o login da conta Gov.br.
As notas poderão ser utilizadas nos processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme os critérios de cada programa.
Segundo dia de provas
A segunda etapa do Enem 2026 será realizada no próximo domingo , 15. Os candidatos responderão a 90 questões, divididas entre Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. O início da aplicação está previsto para as 13h30, com encerramento às 18h30.
Os participantes poderão deixar o local de prova sem o caderno de questões a partir das 15h30. Para levar o material, será necessário aguardar os últimos 30 minutos de aplicação, a partir das 18h.
Quem participou do primeiro dia também deverá apresentar documento oficial com foto para acessar o local de prova na segunda etapa.