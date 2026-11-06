EDUCAÇÃO
Estudantes de Gandu conquistam prêmios em robótica e ciências
Alunos da rede pública garantiram 2º lugar regional em competições de tecnologia e conhecimento
Estudantes da rede pública municipal de Gandu, no baixo sul da Bahia, foram homenageados na quarta-feira, 4, após conquistarem resultados de destaque na 2ª Competição Regional de Robótica e na Olimpíada Nacional de Ciências. Entre as premiações estão o segundo lugar na disputa de robótica, uma medalha de ouro e uma Menção Honrosa na competição científica.
Na competição de robótica, cerca de 19 alunos do 6º ao 9º ano das escolas municipais Ceres Libânio, Elódia Velloso e PEA representaram o município. A equipe conquistou o segundo lugar e recebeu uma premiação de R$ 4,5 mil, que será destinada ao pagamento das inscrições dos estudantes na World Robot Olympiad (WRO), competição nacional prevista para ocorrer em João Pessoa, na Paraíba.
Leia Também:
Esta foi a segunda participação de estudantes de Gandu na disputa regional, que reuniu instituições públicas e particulares. A iniciativa envolve conhecimentos de tecnologia, programação e engenharia, além de estimular a criatividade e a resolução de problemas.
Destaque na Olimpíada de Ciências
Na Olimpíada Nacional de Ciências, as estudantes Maria Eduarda, de 15 anos, e Evely Braga, de 14, também se destacaram. Ambas cursam o 9º ano da Escola Municipal Ceres Libânio e foram orientadas pela professora de Ciências Krycia Oliveira.
Maria Eduarda conquistou a medalha de ouro, enquanto Evely recebeu uma Menção Honrosa. A competição foi realizada em duas etapas, com avaliações escritas nos meses de agosto e setembro. O resultado final foi divulgado em 15 de outubro.
Os estudantes foram recebidos na sede da Prefeitura de Gandu pela prefeita Daiana Santana, que destacou a importância das conquistas para a educação do município.
“Quero manifestar o meu orgulho em saber que vocês já são capazes de sair da nossa cidade e representar Gandu. Eu penso sempre em deixar uma marca positiva em nossa cidade, uma marca na educação”, afirmou.