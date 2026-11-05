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EDUCAÇÃO

Estudantes da rede municipal participam de atividades da Flica

Programação em Cachoeira une formação escolar e debate sobre impacto da IA

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Atividades gratuitas atraem rede municipal com foco na valorização da leitura
Atividades gratuitas atraem rede municipal com foco na valorização da leitura - Foto: Ellen Katarine/GOVBA

A literatura, a oralidade e as manifestações culturais integram a programação da 14ª edição da Feira Literária Internacional de Cachoeira (Flica), no Recôncavo Baiano. Entre os dias 5 e 8 de novembro, o evento reúne atividades voltadas à leitura e à produção artística. Neste ano, a Secretaria Municipal de Educação participa da programação com uma tenda dedicada aos estudantes, com o tema “Contos, Cantos e Encantos da Ancestralidade”.

O espaço será instalado na quadra poliesportiva e funcionará nos dias 5 e 6 de novembro, com atividades que incluem contação de histórias, oficinas criativas e manifestações culturais. A proposta é aproximar os estudantes da literatura e da arte, destacando a relação entre as narrativas, a memória e a construção das identidades.

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De acordo com a diretora escolar Driele Alana Ferreira Pacheco, a iniciativa busca ampliar as experiências educativas dos alunos por meio do contato com diferentes formas de expressão cultural.

A participação da rede municipal também está relacionada às políticas de incentivo à leitura e à valorização da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. A proposta é aproximar os estudantes de suas ancestralidades e fortalecer o reconhecimento de suas histórias e referências culturais.

Criatividade em tempos de inteligência artificial

Edição de 2026 da feira reúne autores e público para debater os caminhos da criatividade diante do avanço da inteligência artificial
Edição de 2026 da feira reúne autores e público para debater os caminhos da criatividade diante do avanço da inteligência artificial - Foto: Ellen Katarine/GOVBA

Com o tema “Como ser criativo com tanta IA por aí?”, a edição de 2026 da Flica propõe discussões sobre criatividade, imaginação e possibilidades de produção artística diante do avanço da inteligência artificial. A programação inclui encontros com escritores, lançamentos de livros, saraus, oficinas, exposições, apresentações musicais e intervenções artísticas.

Realizada no Centro Histórico de Cachoeira, a feira chega à 14ª edição como um dos principais eventos literários do país. A primeira edição ocorreu em 2011 e, desde então, o município passou a receber autores baianos, nacionais e internacionais, além de atividades gratuitas voltadas a diferentes públicos.

Edição de 2026 da feira reúne autores e público para debater os caminhos da criatividade diante do avanço da inteligência artificial
Edição de 2026 da feira reúne autores e público para debater os caminhos da criatividade diante do avanço da inteligência artificial - Foto: Ellen Katarine/GOVBA

A prefeita Eliana Gonzaga destacou a contribuição do evento para a formação dos estudantes e a valorização da cultura local. “A ação integra as políticas de incentivo à leitura e de valorização da Lei 10.639/03, fortalecendo a identidade cultural nas escolas, assim os estudantes vivenciam nos livros, nas histórias e nos contos, suas ancestralidades e entendem que, sua história e sua voz são parte do livro da vida”, afirmou.

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, também ressaltou o papel das feiras literárias na aproximação entre educação e cultura. Para ele, iniciativas desse tipo ajudam a ampliar o interesse pela leitura entre diferentes gerações e a fortalecer os vínculos com a identidade cultural.

“As feiras literárias mostram o quanto os livros é um instrumento vivo, atraindo e encantando as diferentes gerações, desde crianças as pessoas idosas, valorizando vínculos potentes, unindo a educação e a cultura, na criação de uma sociedade igualitária”, declarou.

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