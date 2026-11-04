Estudantes de Lauro de Freitas lançam livros em mostra literária

Estudantes da rede pública de ensino de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, participaram de uma mostra de arte e literatura com lançamento de livros escritos por crianças de seis a 12 anos. Realizado no Parque Shopping Bahia, o evento reuniu alunos, familiares e educadores em uma programação voltada à valorização da produção artística e literária infantil.

Entre os participantes estavam estudantes da Escola Municipal Tia Lúcia e do Colégio Social de Portão (IESP), que apresentaram suas obras e compartilharam experiências sobre o processo de criação. A iniciativa foi promovida pela Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas (ALALF), com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

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Um dos destaques da mostra foi a participação de Sophia da Silva Rios, de 11 anos, estudante do 5º ano da Escola Municipal Tia Lúcia. A jovem escritora apresentou um livro de autoria própria, inspirado em uma lembrança da infância. Além de escrever a história, ela também produziu as ilustrações da obra.

“Minha história é sobre um gato e surgiu de uma lembrança de quando eu tinha sete anos e estudava no primeiro ano. Levei cerca de nove dias para escrever e também fiz as ilustrações. Estou muito feliz por participar desse momento e ver minha história se transformar em um livro”, contou.

À frente da curadoria da mostra, a presidente da Academia de Cultura e Artes de Ipitanga (ACAI), Josy Luz, destacou a importância de ampliar a participação das crianças no universo literário e criar oportunidades para que elas reconheçam seu potencial como autoras.

“Precisamos incentivar nossas crianças a descobrirem o valor da literatura e compreenderem que também podem ocupar esses espaços. A academia nasceu com o propósito de ampliar oportunidades, valorizar novos talentos e formar futuras gerações de escritores e acadêmicos. Esse reconhecimento é um primeiro passo para despertar o gosto pelos livros. Queremos que essa iniciativa alcance cada vez mais escolas”, afirmou.

A mostra também reuniu representantes da educação municipal. Durante o evento, a secretária de Educação, Tamires Andrade, ressaltou a importância da produção autoral dos estudantes e do incentivo à criatividade desde a infância.

“É gratificante acompanhar estudantes tão dedicados, que transformam os conhecimentos adquiridos em sala de aula em produções autorais. Ver essas histórias ganhando vida em forma de livros é motivo de orgulho para toda a nossa rede municipal de ensino. Parabenizo os alunos, professores e familiares que fazem parte dessas conquistas”, declarou.