EDUCAÇÃO
Estudantes de Lauro de Freitas lançam livros em mostra literária
Evento reuniu crianças de 6 a 12 anos para apresentar obras autorais produzidas nas escolas
Estudantes da rede pública de ensino de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, participaram de uma mostra de arte e literatura com lançamento de livros escritos por crianças de seis a 12 anos. Realizado no Parque Shopping Bahia, o evento reuniu alunos, familiares e educadores em uma programação voltada à valorização da produção artística e literária infantil.
Entre os participantes estavam estudantes da Escola Municipal Tia Lúcia e do Colégio Social de Portão (IESP), que apresentaram suas obras e compartilharam experiências sobre o processo de criação. A iniciativa foi promovida pela Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas (ALALF), com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).
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Um dos destaques da mostra foi a participação de Sophia da Silva Rios, de 11 anos, estudante do 5º ano da Escola Municipal Tia Lúcia. A jovem escritora apresentou um livro de autoria própria, inspirado em uma lembrança da infância. Além de escrever a história, ela também produziu as ilustrações da obra.
“Minha história é sobre um gato e surgiu de uma lembrança de quando eu tinha sete anos e estudava no primeiro ano. Levei cerca de nove dias para escrever e também fiz as ilustrações. Estou muito feliz por participar desse momento e ver minha história se transformar em um livro”, contou.
À frente da curadoria da mostra, a presidente da Academia de Cultura e Artes de Ipitanga (ACAI), Josy Luz, destacou a importância de ampliar a participação das crianças no universo literário e criar oportunidades para que elas reconheçam seu potencial como autoras.
“Precisamos incentivar nossas crianças a descobrirem o valor da literatura e compreenderem que também podem ocupar esses espaços. A academia nasceu com o propósito de ampliar oportunidades, valorizar novos talentos e formar futuras gerações de escritores e acadêmicos. Esse reconhecimento é um primeiro passo para despertar o gosto pelos livros. Queremos que essa iniciativa alcance cada vez mais escolas”, afirmou.
A mostra também reuniu representantes da educação municipal. Durante o evento, a secretária de Educação, Tamires Andrade, ressaltou a importância da produção autoral dos estudantes e do incentivo à criatividade desde a infância.
“É gratificante acompanhar estudantes tão dedicados, que transformam os conhecimentos adquiridos em sala de aula em produções autorais. Ver essas histórias ganhando vida em forma de livros é motivo de orgulho para toda a nossa rede municipal de ensino. Parabenizo os alunos, professores e familiares que fazem parte dessas conquistas”, declarou.