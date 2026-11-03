Estudante baiano conquista primeiro lugar em feira internacional de ciência

Um estudante da rede estadual de ensino da Bahia, em Serrinha, conquistou o primeiro lugar na categoria Engenharia/Urbanismo da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec-Liberato) 2026, realizada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Thiago Ferreira, de 18 anos, é aluno do curso técnico em Administração do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Sisal, localizado em Serrinha, no Nordeste baiano.

O reconhecimento veio com o projeto "Biocimento", que propõe a produção de materiais sustentáveis para a construção civil, como blocos e calçadas, a partir do reaproveitamento de papel reciclado e fibras de coco. A iniciativa busca transformar resíduos em alternativas de baixo custo, aliando inovação, sustentabilidade e melhorias para os espaços comunitários.

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Com a conquista, Thiago recebeu uma credencial para participar da Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), considerada a maior feira pré-universitária de Ciência e Engenharia do mundo. O evento será realizado em maio de 2027, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Natural da zona rural de Água Fria, o estudante destacou a importância da conquista para sua trajetória e para a comunidade onde vive.

"Sou da zona rural de Água Fria e esta conquista tem um significado enorme para mim, minha escola e comunidade. Ela mostra que a nossa origem não limita os nossos sonhos e que a educação pode abrir portas que antes pareciam distantes", comemorou.

O projeto é orientado pelo professor Thales Nascimento, que relacionou o resultado ao potencial da educação pública e da produção científica nas escolas baianas.

"Levar um estudante do sertão baiano a uma feira de tamanha relevância internacional é a realização de um sonho e a prova de que a ciência produzida em nossas escolas pode transformar vidas e ultrapassar fronteiras", afirmou.

Projeto acumula premiações no Brasil e no exterior

O reconhecimento na Mostratec é mais um resultado de uma trajetória de premiações do Biocimento. Após participar da Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA), em 2024 e 2025, o projeto conquistou espaço em competições nacionais e internacionais.

Em 2026, a iniciativa venceu a categoria Educadores do Prêmio LED – Luz na Educação, promovido pela Rede Globo e pela Fundação Roberto Marinho, e alcançou o segundo lugar na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE). Também conquistou o primeiro lugar na categoria Ciências Sociais e Aplicadas da Expo Nacional Milset Brasil, realizada em Fortaleza.

A equipe recebeu ainda o Prêmio Sebrae Educação Empreendedora, que garantiu uma credencial para a Exporecerca Jove 2027, em Barcelona, na Espanha.

A trajetória internacional começou a ganhar destaque em 2024, quando o projeto foi premiado na 11ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa de inovação e sustentabilidade promovido pela Samsung. No ano seguinte, conquistou o primeiro lugar na categoria Engenharia da Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FICTIMC), realizada em Valledupar, na Colômbia, garantindo a oportunidade de representar o Brasil em uma feira científica em Dubai.

A sequência de resultados coloca o Biocimento entre as iniciativas estudantis baianas que utilizam a pesquisa científica para desenvolver soluções sustentáveis e responder a desafios da sociedade.