EDUCAÇÃO
Estudante baiano conquista primeiro lugar em feira internacional de ciência
Projeto desenvolvido em escola estadual garantiu vaga em competição científica nos Estados Unidos
Um estudante da rede estadual de ensino da Bahia, em Serrinha, conquistou o primeiro lugar na categoria Engenharia/Urbanismo da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec-Liberato) 2026, realizada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Thiago Ferreira, de 18 anos, é aluno do curso técnico em Administração do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Sisal, localizado em Serrinha, no Nordeste baiano.
O reconhecimento veio com o projeto "Biocimento", que propõe a produção de materiais sustentáveis para a construção civil, como blocos e calçadas, a partir do reaproveitamento de papel reciclado e fibras de coco. A iniciativa busca transformar resíduos em alternativas de baixo custo, aliando inovação, sustentabilidade e melhorias para os espaços comunitários.
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Com a conquista, Thiago recebeu uma credencial para participar da Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), considerada a maior feira pré-universitária de Ciência e Engenharia do mundo. O evento será realizado em maio de 2027, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Natural da zona rural de Água Fria, o estudante destacou a importância da conquista para sua trajetória e para a comunidade onde vive.
"Sou da zona rural de Água Fria e esta conquista tem um significado enorme para mim, minha escola e comunidade. Ela mostra que a nossa origem não limita os nossos sonhos e que a educação pode abrir portas que antes pareciam distantes", comemorou.
O projeto é orientado pelo professor Thales Nascimento, que relacionou o resultado ao potencial da educação pública e da produção científica nas escolas baianas.
"Levar um estudante do sertão baiano a uma feira de tamanha relevância internacional é a realização de um sonho e a prova de que a ciência produzida em nossas escolas pode transformar vidas e ultrapassar fronteiras", afirmou.
Projeto acumula premiações no Brasil e no exterior
O reconhecimento na Mostratec é mais um resultado de uma trajetória de premiações do Biocimento. Após participar da Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA), em 2024 e 2025, o projeto conquistou espaço em competições nacionais e internacionais.
Em 2026, a iniciativa venceu a categoria Educadores do Prêmio LED – Luz na Educação, promovido pela Rede Globo e pela Fundação Roberto Marinho, e alcançou o segundo lugar na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE). Também conquistou o primeiro lugar na categoria Ciências Sociais e Aplicadas da Expo Nacional Milset Brasil, realizada em Fortaleza.
A equipe recebeu ainda o Prêmio Sebrae Educação Empreendedora, que garantiu uma credencial para a Exporecerca Jove 2027, em Barcelona, na Espanha.
A trajetória internacional começou a ganhar destaque em 2024, quando o projeto foi premiado na 11ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa de inovação e sustentabilidade promovido pela Samsung. No ano seguinte, conquistou o primeiro lugar na categoria Engenharia da Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FICTIMC), realizada em Valledupar, na Colômbia, garantindo a oportunidade de representar o Brasil em uma feira científica em Dubai.
A sequência de resultados coloca o Biocimento entre as iniciativas estudantis baianas que utilizam a pesquisa científica para desenvolver soluções sustentáveis e responder a desafios da sociedade.