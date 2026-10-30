Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Estudantes da rede estadual da Bahia são premiados em festival de cinema

Jovens de Salvador conquistaram os troféus de Melhor Ator e Melhor Atriz no Bahia em Cena

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Estudantes da rede estadual celebram conquista dos prêmios de melhor atuação no Festival Bahia em Cena
Estudantes da rede estadual celebram conquista dos prêmios de melhor atuação no Festival Bahia em Cena - Foto: Mateus Pereira/SEC

Dois estudantes da rede estadual de ensino da Bahia foram reconhecidos por suas atuações no audiovisual durante a segunda edição do Festival Bahia em Cena. Júlio César dos Santos, de 18 anos, do Colégio Estadual Carlos Marighella, recebeu o prêmio de Melhor Ator, enquanto Camilla Vieira, também de 18 anos, do Colégio Estadual Isaías Alves (ICEIA), conquistou o de Melhor Atriz.

A cerimônia foi realizada na noite desta quinta-feira, 29, no Cine Teatro Glauber Rocha, em Salvador.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, 66 produções foram selecionadas para a mostra oficial do festival, entre filmes realizados por estudantes do Ensino Médio, do Ensino Técnico e do Ensino Superior. Entre os participantes do Ensino Médio, as obras concorreram em 15 categorias. O ICEIA conquistou dez premiações, enquanto estudantes de outras unidades estaduais também receberam troféus.

Leia Também:

ATENÇÃO, ESTUDANTE

Estudantes da Bahia têm novo prazo para atualizar cadastro escolar
Estudantes da Bahia têm novo prazo para atualizar cadastro escolar imagem

EDUCAÇÃO

Itabuna cria protocolo de segurança para escolas municipais
Itabuna cria protocolo de segurança para escolas municipais imagem

JOGOS ESCOLARES

Corrida da Educação encerra Jogos Escolares 2026 em Camaçari
Corrida da Educação encerra Jogos Escolares 2026 em Camaçari imagem

Júlio César foi premiado pela interpretação de Pedro e Nino no curta-metragem Novity: ele gosta de menino. Segundo o estudante, a história dos personagens foi inspirada em situações reais.

“Eu ainda estou sem acreditar que fui premiado como melhor ator ao dar vida a dois personagens que passaram em uma tela e atravessaram o peito de muita gente, conquistando muitos corações. É muito gratificante saber que a minha arte conquistou este prêmio”, afirmou.

Já Camilla Vieira recebeu o prêmio por interpretar Melina no curta Lírio Azul, que também foi reconhecido nas categorias Montagem e Fotografia, além de receber Menção Honrosa. A estudante destacou a identificação com a personagem, que enfrenta dificuldades para superar experiências do passado.

“Ela é uma garota que não tem muitas perspectivas, que está presa a coisas do passado, não segue em frente por acreditar que não é capaz. Eu me identifiquei muito com esta personagem, que me ajudou a entender que todo mundo tem uma segunda chance na vida e que o futuro, apesar de ser incerto, guarda para a gente coisas lindas porque a gente pode escrever a nossa própria história”, relatou.

Produção audiovisual estudantil

Criado no Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e Eventos Isaías Alves (ICEIA), em Salvador, o projeto chegou a 213 filmes produzidos por estudantes de instituições públicas e privadas de 38 municípios baianos. Desse total, 66 foram selecionados pela curadoria para integrar a mostra oficial, com exibições gratuitas no Cine Teatro 2 de Julho.

A diretora do ICEIA, Maribel Costa e Silva, destacou a participação dos estudantes na produção das obras. “A gente está ocupando esse lugar do cinema e isso é representativo demais para nós. Conseguimos produzir um evento com a qualidade como este e com a presença de estudantes talentosos, fazendo coisas muito bacanas”, afirmou.

Para o idealizador e coordenador-geral do festival, Jonathan Sampaio, a iniciativa busca ampliar o espaço para que jovens contem suas próprias histórias por meio do audiovisual. A cerimônia de premiação reuniu mais de 200 estudantes, além de professores, gestores escolares e convidados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Educação SEC

Relacionadas

Mais lidas