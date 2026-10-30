Estudantes da rede estadual da Bahia são premiados em festival de cinema

Dois estudantes da rede estadual de ensino da Bahia foram reconhecidos por suas atuações no audiovisual durante a segunda edição do Festival Bahia em Cena. Júlio César dos Santos, de 18 anos, do Colégio Estadual Carlos Marighella, recebeu o prêmio de Melhor Ator, enquanto Camilla Vieira, também de 18 anos, do Colégio Estadual Isaías Alves (ICEIA), conquistou o de Melhor Atriz.

A cerimônia foi realizada na noite desta quinta-feira, 29, no Cine Teatro Glauber Rocha, em Salvador.

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Ao todo, 66 produções foram selecionadas para a mostra oficial do festival, entre filmes realizados por estudantes do Ensino Médio, do Ensino Técnico e do Ensino Superior. Entre os participantes do Ensino Médio, as obras concorreram em 15 categorias. O ICEIA conquistou dez premiações, enquanto estudantes de outras unidades estaduais também receberam troféus.

Júlio César foi premiado pela interpretação de Pedro e Nino no curta-metragem Novity: ele gosta de menino. Segundo o estudante, a história dos personagens foi inspirada em situações reais.

“Eu ainda estou sem acreditar que fui premiado como melhor ator ao dar vida a dois personagens que passaram em uma tela e atravessaram o peito de muita gente, conquistando muitos corações. É muito gratificante saber que a minha arte conquistou este prêmio”, afirmou.

Já Camilla Vieira recebeu o prêmio por interpretar Melina no curta Lírio Azul, que também foi reconhecido nas categorias Montagem e Fotografia, além de receber Menção Honrosa. A estudante destacou a identificação com a personagem, que enfrenta dificuldades para superar experiências do passado.

“Ela é uma garota que não tem muitas perspectivas, que está presa a coisas do passado, não segue em frente por acreditar que não é capaz. Eu me identifiquei muito com esta personagem, que me ajudou a entender que todo mundo tem uma segunda chance na vida e que o futuro, apesar de ser incerto, guarda para a gente coisas lindas porque a gente pode escrever a nossa própria história”, relatou.

Produção audiovisual estudantil

Criado no Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e Eventos Isaías Alves (ICEIA), em Salvador, o projeto chegou a 213 filmes produzidos por estudantes de instituições públicas e privadas de 38 municípios baianos. Desse total, 66 foram selecionados pela curadoria para integrar a mostra oficial, com exibições gratuitas no Cine Teatro 2 de Julho.

A diretora do ICEIA, Maribel Costa e Silva, destacou a participação dos estudantes na produção das obras. “A gente está ocupando esse lugar do cinema e isso é representativo demais para nós. Conseguimos produzir um evento com a qualidade como este e com a presença de estudantes talentosos, fazendo coisas muito bacanas”, afirmou.

Para o idealizador e coordenador-geral do festival, Jonathan Sampaio, a iniciativa busca ampliar o espaço para que jovens contem suas próprias histórias por meio do audiovisual. A cerimônia de premiação reuniu mais de 200 estudantes, além de professores, gestores escolares e convidados.