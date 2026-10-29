Estudantes da Bahia têm novo prazo para atualizar cadastro escolar

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O prazo para a atualização cadastral dos estudantes da rede estadual de ensino da Bahia foi prorrogado para a próxima quarta-feira, 4. Inicialmente, o procedimento deveria ser realizado até esta sexta-feira, 30.

Para regularizar as informações, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) orienta que os estudantes compareçam presencialmente à secretaria da unidade escolar onde estão matriculados. A atualização é importante para a organização da vida escolar e para a renovação da matrícula referente ao ano letivo de 2027.

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Durante o atendimento, os alunos devem conferir os dados registrados no sistema e preencher eventuais informações pendentes, como número de telefone e documentos pessoais.

A regularização também é importante para os beneficiários de programas sociais e de incentivo à permanência na escola, como o Bolsa Presença, do Governo da Bahia, e o Pé-de-Meia, do Governo Federal.

“Manter o cadastro atualizado também facilita a comunicação entre a escola e as famílias, garantindo o recebimento de avisos e orientações sobre os procedimentos escolares”, informou a SEC, em nota.