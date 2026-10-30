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EDUCAÇÃO

Jovens da Bahia vencem competição nacional e buscam R$ 110 mil para disputar final na França

O grupo desenvolveu uma solução que vai conservar os mares

Evellyn Teixeira
Por
Oito jovens da equipe Kirimurê Laboratório Digital Marinho
Oito jovens da equipe Kirimurê Laboratório Digital Marinho - Foto: Agência Dragoon

Oito jovens da equipe Kirimurê Laboratório Digital Marinho conquistaram o primeiro lugar na etapa nacional do Ocean Hackathon 2026 e agora buscam apoio financeiro para representar o Brasil na final internacional, marcada para 10 de dezembro, na cidade de Brest, na França.

O grupo desenvolveu na Bahia uma solução que integra tecnologia, educação ambiental e cultura oceânica, com potencial para contribuir com o conhecimento e a conservação dos mares.

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Equipe reúne estudantes de diferentes áreas

Formada por estudantes de 18 a 41 anos, a equipe reúne integrantes de diferentes instituições de ensino e áreas de conhecimento, como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Ciências Contábeis e Big Data.

A viagem está prevista para ocorrer entre 7 e 14 de dezembro. Para garantir a participação dos oito integrantes, o grupo precisa arrecadar R$ 110 mil, valor destinado a passagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte e seguro-viagem.

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Jovens buscam apoio de empresas

A mobilização busca aproximar empresas e instituições da iniciativa, que pretende levar uma solução desenvolvida na Bahia ao cenário internacional de inovação.

Segundo Joyce Baptista, líder da equipe, a conquista representa a oportunidade de dar visibilidade aos talentos baianos e mostrar que ideias desenvolvidas no estado podem contribuir para enfrentar desafios globais.

Empresas interessadas em apoiar o projeto podem entrar em contato pelo telefone (71) 99183-7644 ou pelo e-mail [email protected].

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