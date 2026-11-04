Jogo gratuito sobre museus baianos será lançado na Flica

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A Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), realizada entre os dias 5 e 8 de novembro, no recôncavo baiano, será o cenário de lançamento do jogo online Explorador de Museus Baianos. A plataforma gratuita estará disponível no estande do Governo do Estado da Bahia e permitirá que o público conheça museus, obras de arte e acervos culturais por meio de uma experiência interativa.

Desenvolvido para dispositivos móveis e computadores, o jogo tem como proposta ampliar o acesso ao patrimônio cultural baiano e estimular o aprendizado sobre arte, artistas e contextos históricos. A iniciativa é voltada a estudantes, professores, pesquisadores e demais interessados em cultura.

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Idealizado pelo analista de sistemas e produtor Rodrigo Negreiros, o projeto utiliza a exploração virtual guiada como principal recurso. Durante a experiência, os jogadores visitam exposições selecionadas e respondem a perguntas sobre as obras e seus contextos históricos para avançar nas fases. Ao longo do percurso, são disponibilizados conteúdos complementares em texto, áudio e vídeo.

Segundo Negreiros, a proposta é transformar o contato com os acervos em uma experiência educativa e acessível.

“O Explorador de Museus Baianos amplia o acesso e a valorização do patrimônio cultural do nosso estado, tornando o conteúdo dos museus mais democrático. O jogo não apenas apresenta o acervo museológico como uma fonte de conhecimento, mas também como uma ferramenta educacional capaz de transformar o aprendizado sobre a história e cultura da Bahia em uma jornada interativa, acessível, enriquecedora e divertida”, afirma.

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Parceria

O jogo utiliza como base de informações o site Guia de Museus Baianos, também idealizado por Negreiros. A plataforma reúne dados verificados sobre 14 museus, 42 exposições e 228 obras, que podem ser explorados pelos usuários durante as partidas.

Entre os equipamentos culturais catalogados estão:

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA);

Museu de Arte da Bahia (MAB);

Museu do Recôncavo;

Centro Cultural Solar Ferrão;

Museu Abelardo Rodrigues;

Parque Histórico Castro Alves;

Museu de Arte Sacra;

Museu da Misericórdia;

Museu Carlos;

Margarida Costa Pinto;

Memorial Mãe Menininha do Gantois;

Museu Geológico da Bahia.

O Explorador de Museus Baianos foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-BA), em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal.

O jogo pode ser acessado gratuitamente pelo site: exploradordemuseus.com.br.