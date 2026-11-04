EDUCAÇÃO
E-book reúne informações sobre como ingressar em universidades na Bahia
Publicação orienta estudantes sobre processos seletivos e oportunidades de acesso à graduação
Estudantes baianos que desejam ingressar no ensino superior já podem consultar um novo material gratuito com orientações sobre as possibilidades de acesso às universidades. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) disponibilizou o e-book “Painel de possibilidades ENEM: pensando o presente para transformar o seu futuro!”, que reúne informações sobre processos seletivos, programas estudantis e instituições públicas de ensino superior no estado.
A publicação está disponível no Portal da Educação e apresenta, em linguagem acessível e com recursos interativos, orientações sobre como utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar na graduação. Entre os assuntos abordados estão:
- Sistema de Seleção Unificada (Sisu);
- Programa Universidade para Todos (ProUni);
- Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
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O material também apresenta informações sobre a Lei de Cotas e as instituições públicas de ensino superior da Bahia, incluindo universidades e institutos federais.
Os estudantes podem consultar os principais programas de assistência oferecidos por essas instituições, como auxílios para alimentação, moradia e creche, além da localização dos campi em diferentes municípios baianos.
Programas de acesso e permanência
Entre as iniciativas destacadas no e-book estão o Tô com Você no Enem e o Universidade para Todos (UPT), desenvolvidos pela SEC para fortalecer a preparação dos estudantes da rede pública e ampliar as oportunidades de ingresso no ensino superior.
A publicação também reúne informações sobre programas voltados à trajetória educacional e profissional dos jovens, como o Partiu Estágio, o Pé-de-Meia e o Mais Futuro, que oferecem diferentes possibilidades de apoio aos estudantes.
Outro recurso disponível é um mapa interativo que permite localizar universidades e institutos públicos e conhecer as opções de formação distribuídas pelos territórios de identidade da Bahia. A ferramenta busca facilitar a identificação das instituições e dos cursos disponíveis em diferentes regiões do estado.
O e-book foi elaborado em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) e pode ser acessado gratuitamente no Portal da Educação da Bahia.