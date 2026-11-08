ENEM
Enem 2026: abstenção chega a 32% no 1º dia e é a maior desde a pandemia
Dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo, 8, registrou 32% de abstenção, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O percentual é o maior desde 2022, quando a aplicação das provas ocorreu durante a pandemia.
Neste ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para participar do exame em todo o país. O número representa um crescimento de 5% em relação a 2025 e é o maior registrado desde 2021.
A prova deste domingo contou com 90 questões objetivas, distribuídas entre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.
Condições climáticas podem ter influenciado ausências
Entre os fatores que podem ter contribuído para o número de faltosos estão as condições climáticas atípicas registradas neste fim de semana em diferentes regiões do Brasil.
O Ministério da Educação (MEC) já monitorava os impactos dos eventos extremos e informou que candidatos prejudicados pelas condições climáticas poderão ter a possibilidade de participar da reaplicação do exame, prevista para dezembro.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas em áreas do Centro-Oeste até o extremo Sul do país. Entre os estados sob alerta estavam Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além do Distrito Federal.
Quando será o segundo dia do Enem 2026?
A segunda etapa do Enem está marcada para o próximo domingo, 15 de novembro. Os candidatos responderão a 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
As disciplinas cobradas serão:
- Matemática;
- Biologia;
- Química;
- Física.
A aplicação terá duração de cinco horas, com encerramento previsto para as 18h30.
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Para que serve a nota do Enem?
O resultado do Enem pode ser utilizado para disputar vagas em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
A pontuação também permite concorrer a bolsas de estudo em instituições particulares pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e a financiamentos estudantis pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).