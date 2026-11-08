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ENEM 2026

Enem 2026: estudantes de Salvador comentam tema da redação e questões

Candidatas avaliaram a prova após o primeiro domingo de aplicação

Loren Beatriz Sousa
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| Atualizada em
Enem 2026: estudantes de Salvador comentam tema da redação e questões
Enem 2026: estudantes de Salvador comentam tema da redação e questões - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi marcado por nervosismo, expectativa e diferentes impressões entre os estudantes que deixaram o colégio após a realização do exame.

Os candidatos precisam ficar na sala de aula pelo menos até as 15h30. Só é permitido levar o caderno de questões, se o participante deixar a sala de exame, em definitivo, a partir das 18h30. A prova se encerra às 19h (horário de Brasília).

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No Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, localizado no bairro de Cajazeiras IV, em Salvador, a estudante do terceiro ano do Ensino Médio, Ana Raquele, de 18 anos, aprovou o tema da redação, embora tenha confessado que esperava uma proposta diferente. “Esperava tudo, menos esse tema que caiu. Tentei desenrolar, lembrei de algumas coisas apesar do nervosismo, mas achei um tema muito bom”, contou.

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A redação deste ano propôs uma discussão sobre a saúde pública brasileira, com o tema “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.

Sobre as demais questões, Ana Raquele, que pretende cursar Gestão de Recursos Humanos, avaliou que a prova foi menos extensa em comparação com a edição anterior. Segundo ela, a preparação com os professores também ajudou na resolução de algumas perguntas.

Estudante Ana Raquele
Estudante Ana Raquele - Foto: Rebeca Nascimento/Ag. A TARDE

“Os professores falaram que ia cair e realmente caíram várias coisas. Não achei tão pesada quanto no ano passado, que teve muita questão grande e este ano teve menos texto”, avaliou.

Já Eduarda Gama, de 16 anos, também aluna do terceiro ano, viveu a experiência de fazer o Enem pela primeira vez. Interessada em cursar Psicologia ou Fotografia, ela contou que o nervosismo marcou o início da prova, mas que decidiu começar pela redação para organizar melhor o tempo.

“Me senti muito nervosa porque é a minha primeira vez [fazendo o Enem]. Primeiro decidi fazer a redação para ter uma base e, se eu deixasse por último, ia demorar muito”, explicou.

Estudante Eduarda Gama
Estudante Eduarda Gama - Foto: Rebeca Nascimento/Ag. A TARDE

Apesar da ansiedade, Eduarda considerou o tema da redação acessível e destacou que o assunto já fazia parte do cotidiano dos estudantes, por aparecer frequentemente no noticiário.

“Achei o tema muito fácil e bom. É um tema que, por mais que a gente não achasse que ia cair, todo mês recebe uma notícia e já tem uma [bagagem] de conhecimento”.

Horários do segundo dia de prova do Enem

O segundo domingo de aplicação, marcado para 15 de novembro, tem provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

No segundo dia, os portões também são abertos às 12h e fechados às 13h, com início das provas às 13h30. A aplicação termina às 18h30.

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