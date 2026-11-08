Enem 2026: professora analisa tema da redação

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), deste ano discute a valorização do SUS como direito universal. Neste domingo, 8, primeiro dia de prova, os estudantes se debruçaram sobre "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.

Para Sidinéia Azevedo, professora de Redação do Colégio Bernoulli, o tema foi bastante interessante, mas exige uma atenção especial dos candidatos. Segundo ela, diferentemente de edições anteriores, em que o Inep apresentava comandos específicos, como ‘desafios’ ou ‘perspectivas’, desta vez a proposta não expõe diretamente um problema.

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Por isso, considerando que o Enem exige uma proposta de intervenção, o estudante precisava identificar e problematizar uma questão relacionada ao tema.

"Ao abordar a importância da valorização do Sistema Único de Saúde (SUS), o candidato deveria destacar os aspectos positivos do sistema, mas também desenvolver uma análise crítica. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema público de saúde universal e gratuito, o que demonstra a relevância do SUS para a população", diz Sidinéia.

Outro aspecto importante é a abrangência dos serviços oferecidos. Para a professora. SUS vai muito além do atendimento médico. Em casos de transplante, por exemplo, o sistema oferece desde as consultas e os procedimentos pré-operatórios até a cirurgia, o acompanhamento pós-operatório e o fornecimento de medicamentos imunossupressores ao longo da vida.

"Além disso, sua atuação está presente em situações cotidianas, como a vigilância da qualidade da água que consumimos, a fiscalização sanitária e a regulamentação de medicamentos, por meio de órgãos como a Anvisa. Nesse contexto, um dos principais caminhos para a construção da redação seria discutir a falta de conhecimento da população sobre a real dimensão dos serviços oferecidos pelo SUS. Muitas pessoas ainda associam o sistema exclusivamente ao atendimento médico, sem compreender sua atuação em diferentes áreas da saúde pública", continuou.

Portanto, o desafio do candidato era demonstrar a importância da valorização do SUS, reconhecer suas contribuições para a sociedade e, ao mesmo tempo, problematizar o desconhecimento da população sobre sua abrangência, apresentando uma proposta de intervenção coerente com a discussão desenvolvida.