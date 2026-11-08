ENEM
Enem 2026: redação aborda valorização do SUS como direito universal
Tema foi divulgado pelo Inep neste domingo, 8, primeiro dia de aplicação do exame
Uma das etapas mais aguardadas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a redação deste ano propõe uma discussão sobre a saúde pública brasileira. O tema escolhido para a edição de 2026 é “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.
Divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste domingo, 8, o assunto convida os participantes a refletirem sobre a importância do SUS, sua abrangência e os desafios para garantir o acesso à saúde como um direito de toda a população.
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Os candidatos devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo, apresentando argumentos e conhecimentos relacionados ao tema, além de uma proposta de intervenção para o problema discutido, respeitando os direitos humanos.
A redação é avaliada a partir de cinco competências, que consideram o domínio da norma padrão da língua portuguesa, a compreensão da proposta, a capacidade de argumentação, o uso de mecanismos linguísticos de coesão e a elaboração de uma proposta de intervenção.
Sobre o SUS
Criado a partir da Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. O modelo prevê acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, desde ações de prevenção até atendimentos de maior complexidade.