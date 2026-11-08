Enem 2026: redação aborda valorização do SUS como direito universal

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Uma das etapas mais aguardadas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a redação deste ano propõe uma discussão sobre a saúde pública brasileira. O tema escolhido para a edição de 2026 é “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.

Divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste domingo, 8, o assunto convida os participantes a refletirem sobre a importância do SUS, sua abrangência e os desafios para garantir o acesso à saúde como um direito de toda a população.

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Os candidatos devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo, apresentando argumentos e conhecimentos relacionados ao tema, além de uma proposta de intervenção para o problema discutido, respeitando os direitos humanos.

A redação é avaliada a partir de cinco competências, que consideram o domínio da norma padrão da língua portuguesa, a compreensão da proposta, a capacidade de argumentação, o uso de mecanismos linguísticos de coesão e a elaboração de uma proposta de intervenção.

Sobre o SUS

Criado a partir da Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. O modelo prevê acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, desde ações de prevenção até atendimentos de maior complexidade.