Pais acompanham chegada dos filhos para o primeiro dia do Enem

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A movimentação nos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 8, também foi marcada pela presença de pais e familiares que acompanharam a chegada dos candidatos. Do lado de fora dos portões, a expectativa era a mesma: ver os filhos conquistarem uma vaga na universidade e darem mais um passo na construção do futuro profissional.

Para um dos pais presentes, a experiência teve um significado ainda mais especial. Além de acompanhar os filhos como pai, ele também participou diretamente da preparação dos jovens: é professor de Matemática dos três jovens desde o 6º ano.

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“Na realidade, eu sou o pai e sou o professor deles. Sou professor desde o sexto ano. A gente foi dando apoio, com mais orientações”, contou.

Ao falar sobre o momento de ver os filhos chegarem ao Enem, depois de tantos anos acompanhando o desenvolvimento escolar deles, o professor descreveu a mistura de sentimentos que envolve as duas funções.

“É meio que um misto de pai com professor. A gente vai misturando essas emoções”, afirmou.

A expectativa dos familiares também se traduz em palavras de incentivo aos estudantes que enfrentam o primeiro dia de provas. Para quem acompanha de perto a trajetória dos jovens, o Enem representa não apenas uma avaliação, mas uma oportunidade de acesso ao ensino superior.

“Eles são o futuro da nação, não tem outro caminho”, resumiu um dos familiares.