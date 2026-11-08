Secretário destaca mobilização de 140 mil estudantes no Enem na Bahia

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo, 8, com a participação de quase 140 mil estudantes da rede estadual da Bahia. A aplicação mobiliza candidatos em todo o estado e é acompanhada por uma série de iniciativas do governo baiano para incentivar a presença dos jovens e facilitar o acesso aos locais de prova.

Em entrevista, o secretário de Educação da Bahia, Marcius Gomes, classificou como extremamente positivo o cenário de participação dos estudantes e destacou a retomada da confiança da juventude no exame. Segundo ele, os indicadores de participação ultrapassaram os 30% nos últimos quatro anos.

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O secretário também ressaltou a importância das políticas de incentivo financeiro e de mobilidade para garantir que estudantes em situação de vulnerabilidade social consigam realizar as provas com mais tranquilidade.

Secretário destaca participação de estudantes baianos

Ao avaliar a participação dos estudantes da rede estadual, Marcius Gomes destacou o trabalho de mobilização realizado em diferentes regiões da Bahia. Para o secretário, o crescimento dos indicadores demonstra uma retomada da confiança dos jovens no exame e nas oportunidades de ingresso no ensino superior.

"Um balanço extremamente positivo. Primeiro, estamos falando de indicadores que ultrapassaram os 30% nos últimos quatro anos, o que demonstra uma retomada da confiança da juventude nesse sistema nacional de avaliação para o acesso ao ensino superior", disse.

"Hoje, temos uma rede que envolve toda a educação da Bahia, com quase 140 mil estudantes da rede estadual participando do Enem. Acredito que estamos celebrando um momento importante para o estado, marcado por tantos investimentos e avanços na educação. Mas, acima de tudo, celebramos o acolhimento e o esforço para fazer com que esses meninos e meninas das periferias e do interior da Bahia sintam e percebam que é possível", completou.

O secretário também ressaltou a importância da equidade no acesso à educação e destacou a mobilização de diferentes instituições e representantes da sociedade baiana para acolher os candidatos durante o exame.

"A equidade é uma pauta muito importante para nós. Independentemente da condição social ou da situação de vulnerabilidade, a educação e o acesso ao ensino superior representam caminhos para a construção de um futuro melhor", afirmou.

O secretário também destacou a articulação entre diferentes instituições e setores da sociedade para a realização das ações de acolhimento em todo o estado. "Celebramos hoje um grande movimento estadual, que envolve instituições como a União dos Prefeitos da Bahia, a própria Undime, os secretários municipais de Educação, a sociedade civil, as universidades, nossos reitores e reitoras e toda a equipe da Secretaria", ressaltou.

Segundo Marcius Gomes, a mobilização alcança todos os territórios de identidade da Bahia e tem como objetivo fortalecer a confiança dos candidatos durante a realização do exame.

"Todos os territórios de identidade da Bahia, por meio dos nossos núcleos territoriais, estão mobilizados em uma ação de acolhimento e cuidado, que busca fortalecer a confiança desses estudantes para que cheguem aqui hoje acreditando que é possível realizar a grande missão de se tornarem médicos, professores, advogados e tudo aquilo com que sonham para suas vidas", concluiu.

As ações de acolhimento promovidas pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC) também ocorreram no Colégio Estadual da Bahia (Colégio Central), em Salvador. No local, estudantes universitários do FJU participaram do movimento "Desafiando o Enem", com atividades de apoio aos candidatos no primeiro dia de provas.

Pé-de-Meia e transporte gratuito incentivam participação

Entre as medidas de incentivo aos candidatos está o pagamento de R$ 200 extras pelo programa Pé-de-Meia aos estudantes que cumprem os critérios de participação no Enem. Na Bahia, 37 mil estudantes são beneficiados pela iniciativa, conforme informou o secretário.

Outra iniciativa mencionada pelo secretário foi a gratuidade no transporte público, anunciada pelo governador por meio de decreto. A medida, segundo Marcius Gomes, busca facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova, especialmente diante do cenário de vulnerabilidade social de parte dos estudantes baianos.

"É muito importante, porque sabemos que o perfil dos nossos estudantes na Bahia é marcado pela vulnerabilidade social. Hoje, o estado tem 37 mil estudantes beneficiados pelo programa", destacou.

O secretário também associou o incentivo financeiro do Pé-de-Meia à política de gratuidade no transporte, ressaltando os impactos das medidas para a participação dos jovens no exame.

"Acreditamos não apenas na importância do Pé-de-Meia, mas também na iniciativa anunciada ontem pelo nosso governador, por meio de decreto, que garante acesso gratuito ao transporte público. Tudo isso facilita a vida dos nossos estudantes e proporciona mais tranquilidade para que cheguem aqui hoje e possam dar o melhor de si nas provas", afirma.

Enem 2026: veja o que cai no primeiro dia de provas

Neste domingo, os candidatos terão pela frente 90 questões objetivas, divididas igualmente entre duas áreas do conhecimento: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Além das questões, os participantes também deverão produzir uma redação dissertativo-argumentativa sobre um tema de relevância social.

Os portões dos locais de prova estão previstos para abrir às 12h, com fechamento às 13h. Por isso, os candidatos devem ficar atentos aos horários para evitar atrasos e não perder a oportunidade de participar do exame.

A segunda etapa do Enem 2026 será realizada no próximo domingo, 15 de novembro. Nessa data, os participantes responderão a outras 90 questões, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.