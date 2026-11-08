Estudantes recebem kits e apoio em estação de metrô

Estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 8, estão recebendo apoio do Governo da Bahia em estações de metrô de Salvador.



A iniciativa busca oferecer acolhimento e mais tranquilidade aos candidatos antes da aplicação das provas. Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEC), cerca de 430 mil estudantes participam do exame em toda a Bahia.

Kits têm água, caneta e barra de cereal

Na estação Tamburugy, em Salvador, equipes da Secretaria da Educação estão mobilizadas para orientar e acolher os participantes. A ação inclui a distribuição de kits com garrafa de água, caneta e barra de cereal, itens pensados para ajudar os estudantes durante o deslocamento e antes do início da prova.

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O coordenador do Núcleo de Controle de Atos Administrativos da SEC, Paulo Argollo, destacou que a iniciativa também busca demonstrar o apoio do Estado aos candidatos.



“Os kits contam com uma garrafinha de água, uma caneta, porque a gente sabe que, muitas vezes, muitos estudantes esquecem essas canetas, e tem uma barrinha de cereal também, para alimentação. Tudo isso para dar um conforto, além do acolhimento, que é importante na hora de fazer a prova”, explicou.





Transporte gratuito é garantido aos estudantes

Além da distribuição dos kits, o Governo da Bahia garante a gratuidade no transporte coletivo para os estudantes que vão realizar o Enem.



Segundo Argollo, a medida integra uma série de ações desenvolvidas ao longo do ano pela Secretaria da Educação para incentivar o acesso dos alunos da rede estadual ao ensino superior.

“O importante é fazer esses estudantes que saem da nossa rede chegarem à universidade, e o Enem é o ponto de partida para isso”, afirmou o coordenador.

Ação busca reduzir ansiedade antes da prova

Paulo Argollo também ressaltou que o acolhimento é importante diante da tensão que costuma acompanhar os candidatos no dia do exame. A proposta é garantir que os estudantes cheguem aos locais de aplicação com mais tranquilidade e concentração.

“Esse é um momento de muita tensão para o estudante. A ação é nesse sentido, fazer com que o estudante chegue mais tranquilo para fazer a prova. Quanto mais tranquilidade a gente tiver nesse momento, melhor”, destacou.