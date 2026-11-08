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Estudantes recebem kits e apoio em estação de metrô

Governo da Bahia promove acolhimento para candidatos ao Enem

Evellyn Teixeira
Por
Governo da Bahia promove acolhimento para candidatos ao Enem
Governo da Bahia promove acolhimento para candidatos ao Enem - Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

Estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 8, estão recebendo apoio do Governo da Bahia em estações de metrô de Salvador.

A iniciativa busca oferecer acolhimento e mais tranquilidade aos candidatos antes da aplicação das provas. Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEC), cerca de 430 mil estudantes participam do exame em toda a Bahia.

Kits têm água, caneta e barra de cereal

Na estação Tamburugy, em Salvador, equipes da Secretaria da Educação estão mobilizadas para orientar e acolher os participantes. A ação inclui a distribuição de kits com garrafa de água, caneta e barra de cereal, itens pensados para ajudar os estudantes durante o deslocamento e antes do início da prova.

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O coordenador do Núcleo de Controle de Atos Administrativos da SEC, Paulo Argollo, destacou que a iniciativa também busca demonstrar o apoio do Estado aos candidatos.

“Os kits contam com uma garrafinha de água, uma caneta, porque a gente sabe que, muitas vezes, muitos estudantes esquecem essas canetas, e tem uma barrinha de cereal também, para alimentação. Tudo isso para dar um conforto, além do acolhimento, que é importante na hora de fazer a prova”, explicou.

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Transporte gratuito é garantido aos estudantes

Além da distribuição dos kits, o Governo da Bahia garante a gratuidade no transporte coletivo para os estudantes que vão realizar o Enem.

Segundo Argollo, a medida integra uma série de ações desenvolvidas ao longo do ano pela Secretaria da Educação para incentivar o acesso dos alunos da rede estadual ao ensino superior.

“O importante é fazer esses estudantes que saem da nossa rede chegarem à universidade, e o Enem é o ponto de partida para isso”, afirmou o coordenador.

Ação busca reduzir ansiedade antes da prova

Paulo Argollo também ressaltou que o acolhimento é importante diante da tensão que costuma acompanhar os candidatos no dia do exame. A proposta é garantir que os estudantes cheguem aos locais de aplicação com mais tranquilidade e concentração.

“Esse é um momento de muita tensão para o estudante. A ação é nesse sentido, fazer com que o estudante chegue mais tranquilo para fazer a prova. Quanto mais tranquilidade a gente tiver nesse momento, melhor”, destacou.

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