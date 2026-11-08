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Enem começa com nervosismo e expectativa de jovens em Salvador

Estudantes relatam preparação e ansiedade no primeiro dia de provas

Loren Beatriz Sousa e Vitória Sacramento
Por Loren Beatriz Sousa e Vitória Sacramento
| Atualizada em
Candidatos chegam aos locais de prova em Salvador sob forte expectativa para o primeiro dia do exame nacional
Candidatos chegam aos locais de prova em Salvador sob forte expectativa para o primeiro dia do exame nacional - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi marcado pela expectativa de estudantes que chegaram aos locais de aplicação em Salvador neste domingo, 8. Entre o nervosismo e a esperança de conquistar uma vaga na universidade, jovens destacaram a preparação ao longo do ano e os planos para o futuro.

Aos 16 anos, Sofia Dobrinho, moradora de Boca da Mata, participa do exame pela primeira vez. Interessada em cursar Jornalismo, ela contou que a preparação teve como principais aliados o acompanhamento da escola e o incentivo da família, especialmente da mãe, que é professora.

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“Minha escola sempre colocou a questão dos simulados, reforçou os estudos. Minha mãe também sempre cobrou essa questão, e fiquei mais focada na redação e nas matérias em que tinha mais dificuldade”, relatou.

Nas últimas semanas antes da prova, Sofia intensificou a revisão dos conteúdos que considerava mais difíceis. Apesar da preparação, a ansiedade apareceu na chegada ao local de aplicação. “Estou nervosa, chorei quatro vezes hoje”, contou, entre risos.

Também aos 17 anos, Iasmin Silva dos Santos faz o Enem pela segunda vez. Estudante do 2º ano do ensino médio, ela vê a participação como uma oportunidade de se aproximar do objetivo de ingressar no curso superior desejado.

A preparação envolveu o apoio da escola, resolução de questões e revisão de conteúdos nos quais tinha mais dificuldade. Para melhorar a concentração, a estudante também adotou mudanças na rotina, como dedicar mais tempo à leitura e reduzir o uso do celular.

“Estou muito nervosa, mas ainda estou com esperança, porque venho me dedicando bastante”, afirmou.

Apoio aos estudantes

Além da preparação pedagógica, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) mobilizou equipes em dez pontos de Salvador para recepcionar e incentivar os candidatos durante a chegada aos locais de prova. As ações incluem distribuição de água e canetas esferográficas pretas com corpo transparente, conforme as exigências do exame.

De acordo com Helaine Souza, superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, o acompanhamento dos estudantes da rede estadual começou ainda no período de inscrição e seguiu ao longo do ano, com a realização de aulões e simulados.

“Foi uma preparação que passou por quatro ciclos. Agora é a reta final, para que esse estudante chegue tranquilo e confiante. Eles podem até estar cansados, mas estão preparados para essa prova, porque se prepararam durante o ano todo”, destacou.

A superintendente também explicou que as escolas estaduais realizaram a distribuição de kits aos estudantes na sexta-feira, considerando que muitos candidatos fariam a prova em unidades diferentes daquelas onde estudam.

Nos dez pontos de apoio instalados na capital, as equipes permanecem durante a manhã para acolher os participantes e oferecer suporte antes do início das provas.

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