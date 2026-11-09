ENEM
Estudantes prejudicados pelo clima poderão refazer o Enem; veja como solicitar
Reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro
Candidatos que não conseguiram realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 por causa de problemas climáticos poderão ter uma nova oportunidade em dezembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, neste domingo, 8, durante a aplicação do primeiro dia de provas.
A medida contempla participantes que foram impedidos de chegar aos locais de aplicação ou de realizar o exame em razão de situações relacionadas ao clima. A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.
No entanto, a nova oportunidade não será concedida automaticamente a todos os candidatos que faltaram ao exame. É necessário atender aos critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e apresentar uma solicitação dentro do prazo determinado.
Quem tem direito à reaplicação do Enem 2026?
De acordo com o edital, o Inep considera problemas logísticos situações excepcionais que provocam prejuízo comprovado ao participante. Entre elas estão:
Desastres naturais: quando comprometem a infraestrutura do local de prova e prejudicam a aplicação do exame;
Falta de energia elétrica: quando impede a realização adequada da prova por comprometer a visibilidade, na ausência de luz natural;
Falhas nos procedimentos de aplicação: quando provocam prejuízo comprovado ao candidato.
Enchentes, tempestades e outros eventos climáticos extremos podem justificar a reaplicação, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo instituto.
A ocorrência de chuva forte, isoladamente, não garante o direito a uma nova prova. Cada pedido será analisado individualmente pelo Inep, considerando as circunstâncias e os prejuízos causados ao participante.
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Como solicitar a reaplicação?
Os candidatos prejudicados por problemas logísticos devem solicitar a reaplicação pela Página do Participante do Enem. O procedimento inclui:
- Acessar a Página do Participante com a conta Gov.br;
- Procurar a opção de solicitação de reaplicação, quando disponibilizada pelo Inep;
- Informar o problema enfrentado durante a aplicação;
- Apresentar a documentação comprobatória, quando solicitada;
- Acompanhar o resultado da análise na própria plataforma.
O Inep deverá divulgar o período específico para solicitação referente à aplicação de novembro. Pedidos enviados fora do prazo ou por outros canais não serão aceitos.
Outro ponto importante é que os candidatos que enfrentarem problemas logísticos no primeiro dia devem comparecer normalmente ao segundo dia de prova, marcado para 15 de novembro, e solicitar a reaplicação referente à etapa prejudicada.