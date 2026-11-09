Barulho de explosão assusta candidatos do Enem e dois desistem da prova

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Um barulho semelhante ao de uma explosão assustou candidatos durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Colégio Estadual Carlos Barros, em Salvador, no último domingo, 8. Sete estudantes receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e dois deles decidiram não continuar a prova.

Após o episódio, circulou a informação de que um aparelho de ar-condicionado teria explodido nas dependências da escola. Em nota, o Núcleo Territorial de Educação de Salvador e Região Metropolitana (NTE 26) negou a ocorrência e esclareceu que o ruído foi ouvido do lado de fora da unidade.

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“Um barulho, semelhante a uma bomba, foi ouvido de fora do colégio”, informou o órgão, que também confirmou o atendimento aos estudantes. “Dois estudantes se assustaram, se sentiram mal, foram atendidos pelo Samu e desistiram de concluir a prova.”

O NTE 26 acrescentou que os candidatos que não concluíram o exame podem solicitar a reaplicação pelo sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).