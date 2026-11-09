Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SUSTO NA PROVA

Barulho de explosão assusta candidatos do Enem e dois desistem da prova

Sete estudantes receberam atendimento do Samu após o barulho; dois desistiram de concluir o exame

Brenda Roberta
Por
| Atualizada em
Em nota, o NTE esclareceu que o ruído foi ouvido do lado de fora da unidade
Em nota, o NTE esclareceu que o ruído foi ouvido do lado de fora da unidade - Foto: Colégio Estadual Carlos Barros/Divulgação

Um barulho semelhante ao de uma explosão assustou candidatos durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Colégio Estadual Carlos Barros, em Salvador, no último domingo, 8. Sete estudantes receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e dois deles decidiram não continuar a prova.

Após o episódio, circulou a informação de que um aparelho de ar-condicionado teria explodido nas dependências da escola. Em nota, o Núcleo Territorial de Educação de Salvador e Região Metropolitana (NTE 26) negou a ocorrência e esclareceu que o ruído foi ouvido do lado de fora da unidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BALANÇO ENEM 2026

Enem 2026 registra número recorde de concluintes da rede pública inscritos
Enem 2026 registra número recorde de concluintes da rede pública inscritos imagem

ENEM

Estudantes prejudicados pelo clima poderão refazer o Enem; veja como solicitar
Estudantes prejudicados pelo clima poderão refazer o Enem; veja como solicitar imagem

ENEM

Enem 2026: abstenção chega a 32% no 1º dia e é a maior desde a pandemia
Enem 2026: abstenção chega a 32% no 1º dia e é a maior desde a pandemia imagem

“Um barulho, semelhante a uma bomba, foi ouvido de fora do colégio”, informou o órgão, que também confirmou o atendimento aos estudantes. “Dois estudantes se assustaram, se sentiram mal, foram atendidos pelo Samu e desistiram de concluir a prova.”

O NTE 26 acrescentou que os candidatos que não concluíram o exame podem solicitar a reaplicação pelo sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Enem prova Salvador

Relacionadas

Mais lidas