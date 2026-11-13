Enem 2026: segunda etapa terá pontos de apoio para estudantes na Bahia

A segunda etapa de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizada neste domingo, 15, em todo o país. Nesta etapa, os candidatos responderão a 90 questões, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília. O encerramento das provas está previsto para 18h30.

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Assim como no primeiro domingo de aplicação, os participantes contarão com ações de acolhimento e incentivo por meio do programa “Tô com você no Enem”, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado (SEC). Em Salvador, na Região Metropolitana (RMS) e em municípios do interior, a pasta montará pontos de apoio para a distribuição gratuita de kits com água, lanche e canetas esferográficas de tinta preta, fabricadas em material transparente.

Para o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, a iniciativa busca mobilizar e motivar os estudantes durante a realização do exame. “Assim como aconteceu no primeiro dia de provas, estaremos mobilizados na capital e no interior, com o objetivo de acolher e motivar, ainda mais, os nossos estudantes, neste momento tão especial, em que buscam o acesso ao Ensino Superior”, afirmou.

Secretário Marcius Gomes durante ação do programa "Tô com você no Enem" - Foto: Luiz Carrera/SEC Bahia

Confira os pontos de apoio em Salvador e na RMS

O programa “Tô com você no Enem” estará presente nos seguintes locais:

Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, no Imbuí;

Colégio Estadual Manoel Devoto, no Rio Vermelho;

Colégio Estadual Nelson Mandela, em Periperi;

Colégio Estadual Governador Roberto Santos, no Cabula;

Colégio Estadual Vila Canária, em Vila Canária;

Colégio Estadual Thales de Azevedo, na Costa Azul;

Colégio Estadual Rotary, em Itapuã;

Colégio Estadual Luiz Viana, em Brotas;

Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Processos Industriais Newton Sucupira, em Mussurunga;

Estação de Metrô da Lapa, em Nazaré.

Quais documentos são aceitos no Enem?

Para acessar a sala de aplicação, o participante deve apresentar um documento oficial de identificação com foto. Entre os documentos aceitos estão:

Carteira de Identidade (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Carteira de Trabalho impressa, emitida após 27 de janeiro de 1997;

Identificações profissionais reconhecidas por lei;

Documentos digitais, como e-Título, CNH Digital, RG Digital e Carteira de Identidade Nacional (CIN Digital), apresentados nos aplicativos oficiais ou no Gov.br.

Participantes estrangeiros também devem apresentar documentos oficiais de identificação com foto, conforme as regras previstas no edital.

Pé-de-Meia: incentivo extra de R$ 200

Os beneficiários do Programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de provas do Enem terão direito a um incentivo adicional de R$ 200.

O pagamento será realizado após a confirmação da conclusão dessa etapa escolar, conforme as regras do programa federal, que busca estimular a permanência dos estudantes na escola, a conclusão dos estudos e a continuidade da trajetória educacional.

Para que serve a nota do Enem?

Além de avaliar o desempenho dos estudantes, o Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas em processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e em processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A partir de 2026, o exame também passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando sua utilização como instrumento de avaliação do ensino médio.