Programa de leitura e escrita alcança 1,1 mil crianças em Camaçari

O Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI) 2026 alcançou aproximadamente 1.180 crianças de 4 e 5 anos em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa foi encerrada na última sexta-feira, 6, em um encontro realizado no Horto Florestal, que reuniu educadores para compartilhar experiências e apresentar os resultados das atividades desenvolvidas ao longo do ano.

Nesta edição, o programa contou com 50 profissionais da rede municipal e envolveu 24 unidades escolares. A programação de encerramento incluiu uma exposição de produções realizadas pelas crianças e pelos participantes da formação, além da apresentação de experiências pedagógicas desenvolvidas nas instituições de Educação Infantil.

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Ao longo de 2026, os educadores participaram de uma formação com carga horária de 120 horas, distribuídas entre atividades presenciais e on-line. O objetivo foi ampliar os conhecimentos teóricos e práticos dos profissionais que atuam na primeira etapa da educação básica.

Entre as estratégias trabalhadas estiveram rodas de leitura, contação de histórias, valorização da escrita espontânea, produção coletiva de textos e brincadeiras com palavras e sons. As atividades buscam aproximar as crianças da cultura escrita de maneira lúdica, respeitando as características do desenvolvimento infantil.

A professora da rede municipal e formadora do ProLEEI 2026, Marineide Ribeiro, destacou a importância de estimular o contato com a leitura e a escrita antes mesmo da alfabetização formal.

“O ProLEEI amplia repertórios e nos convida a compreender que a criança constrói sua relação com a leitura e a escrita muito antes da alfabetização formal. Por isso, é fundamental proporcionar experiências que despertem a curiosidade, valorizem suas descobertas e aproximem a cultura escrita do universo infantil”, afirmou.

A formação também proporcionou a troca de experiências entre os profissionais e a incorporação de novas estratégias ao planejamento pedagógico. Para a formadora Jaira Oliveira, as atividades contribuíram para ampliar as possibilidades de trabalho em sala de aula.

Na avaliação da cursista Joelma Lopes Santos, professora da Educação Infantil do grupo 4, na Creche Esperança da Estiva, o compartilhamento de experiências foi um dos principais ganhos da formação.

“Poder trocar vivências com outros profissionais e acompanhar as produções das crianças demonstra como pequenas experiências, quando planejadas com intencionalidade pedagógica, podem ampliar o interesse pela leitura e pela escrita. Me sinto muito mais capacitada, podendo aplicar coisas que nem imaginava que poderiam ser aplicadas em sala”, relatou.

O programa é desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc). Para o secretário Márcio Neves, a formação dos educadores contribui para fortalecer o trabalho pedagógico e a qualidade do ensino desde a primeira infância.