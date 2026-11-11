Estudantes de Lauro de Freitas participam de festival de arte e ciência na Uneb

O IV Festival de Arte, Cultura e Ciência (FACC) segue até esta quarta-feira, 11, no Campus XXV da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O evento reúne estudantes, professores, pesquisadores e representantes da comunidade em uma programação que valoriza o protagonismo juvenil, estimula a criatividade e promove a troca de conhecimentos entre a educação básica e o ensino superior.

Com o tema “Juventudes: Conexões Territoriais nas Águas de Ipitanga”, a edição deste ano começou na terça-feira, 10, e contou com a participação de estudantes da Escola Municipal Gregório Pinto de Almeida. Para o estudante João Felipe Santos, de 12 anos, a experiência representa uma oportunidade de conhecer e valorizar as manifestações culturais do município.

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“Estamos aqui para valorizar o que de melhor a nossa terra tem. Estou entusiasmado com as manifestações culturais e com as peças apresentadas na exposição. Está sendo muito proveitoso”, afirmou.

Estudante João Felipe Santos - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Promovido pela Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o festival oferece ao público exposições de trabalhos artísticos, produções literárias, experiências científicas e atividades culturais. A programação inclui ainda apresentações musicais, dança, poesia, saraus, oficinas, teatro, conferências e lançamentos de livros.

A diretora do departamento Multidisciplinar de Ciências e Educação da Uneb, professora Maria Helena Mourim, destacou que o festival busca estreitar os laços entre a universidade, as escolas e a comunidade, ampliando as possibilidades de aprendizagem dos jovens.

“Nosso objetivo é promover uma formação que ultrapasse os muros da universidade, reunindo estudantes das redes municipal e estadual e do ensino superior em um mesmo espaço de aprendizagem. Queremos que esses jovens conheçam a universidade, vejam as produções e percebam que também podem ocupar esse ambiente no futuro”, ressaltou.

Estudantes de Lauro de Freitas participam de festival de arte e ciência na Uneb - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Presente na abertura do evento, a secretária municipal de Educação, Tamires Andrade, ressaltou a importância de proporcionar aos estudantes experiências educativas para além da sala de aula.

“Atividades como essa ampliam os horizontes dos nossos alunos, estimulam a criatividade, o pensamento crítico e o protagonismo estudantil. Queremos que eles ocupem esses espaços, compartilhem seus conhecimentos e reconheçam seu potencial. A aproximação com o ambiente universitário também desperta novos interesses e fortalece a perspectiva de continuidade dos estudos”, destacou.