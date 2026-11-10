Renovação de matrícula na rede estadual começa em 16 de novembro

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A renovação da matrícula para o ano letivo de 2027 na Rede Estadual de Ensino da Bahia poderá ser feita pela internet pela primeira vez. A novidade vale para estudantes com 16 anos ou mais, que terão entre os dias 16 e 27 de novembro para realizar o procedimento, preferencialmente pelo portal do governo do estado.

Quem não conseguir concluir a renovação pela plataforma deverá procurar a secretaria da escola onde está matriculado. Já para os alunos menores de 16 anos, o procedimento deverá ser feito presencialmente pelos pais ou responsáveis, diretamente.

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Renovação deve ser feita presencialmente por responsáveis

Pais ou responsáveis pelos estudantes menores de 16 anos deverão comparecer à unidade escolar onde o aluno está matriculado para realizar a renovação presencialmente.

A confirmação da matrícula garante a permanência do estudante na Rede Estadual de Ensino em 2027. A Secretaria da Educação do Estado (SEC) orienta que as escolas ofereçam suporte às famílias e acompanhem o procedimento durante o prazo estabelecido.

Por isso, é importante que estudantes e responsáveis fiquem atentos ao calendário para evitar pendências e assegurar a continuidade dos estudos no próximo ano letivo.