Especialistas debatem alfabetização como direito em seminário na Bahia

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A cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia, recebe, na próxima segunda-feira, 16, o seminário “Alfabetização como Direito: compromisso público, equidade e transformação”. O encontro será realizado no Hotel Áster, localizado na Rua Dr. Dantas Bião, nº 678, no centro da cidade, das 8h às 12h30.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sábado, 14, pela plataforma Even3 (clique aqui). As vagas são limitadas.

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A programação contará com a participação de Alexsandro do Nascimento Santos, subsecretário da Política Nacional Integrada da Primeira Infância do Ministério da Educação (MEC), e Giovana Zen, educadora, pesquisadora, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização.

Alfabetização como direito e compromisso coletivo

Promovido em alusão ao Dia Nacional da Alfabetização, celebrado em 14 de novembro, o seminário propõe uma reflexão sobre a relação entre a alfabetização e o projeto de nação brasileira. A discussão também pretende abordar os caminhos para assegurar que todas as crianças tenham acesso à aprendizagem da leitura e da escrita.

“Vamos conversar sobre como é que a gente pode construir um compromisso comum para garantir a alfabetização de todo mundo e pensar o direito à alfabetização a partir de uma perspectiva emancipatória, que garanta que as crianças não sejam tratadas como mero objeto do ensino, mas que sejam sujeitos do seu processo de aprendizagem”, explicou Alexsandro.

Já a professora Giovana Zen aprofundará o debate sobre as concepções de alfabetização que reconhecem a criança como protagonista da construção do próprio conhecimento sobre a leitura e a escrita.

O encontro integra o projeto Educação Continuada, desenvolvido pela Bracell, e reunirá profissionais da educação, estudantes, representantes da sociedade civil, integrantes de conselhos de educação, universidades, lideranças comunitárias e gestores municipais e escolares.

Alfabetização avança no Brasil e na Bahia

Dados do Indicador Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgados em março de 2026, apontam avanços nos índices de alfabetização no país.

Em 2025, 66% das crianças das redes públicas brasileiras estavam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, resultado superior à meta nacional de 64% para o período.

Na Bahia, o percentual passou de 36%, em 2024, para aproximadamente 55% em 2025. A meta é alcançar 80% de crianças alfabetizadas até 2030.

O seminário “Alfabetização como Direito: compromisso público, equidade e transformação” é promovido pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep) e pela Bracell.

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