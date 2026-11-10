Rede estadual da Bahia abre renovação de matrícula para 2027

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Os estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino da Bahia devem renovar a matrícula para o ano letivo de 2027 entre os dias 16 e 27 de novembro. A principal novidade deste ano é a possibilidade de realizar o procedimento pela internet, por meio do portal ba.gov.br, com o objetivo de facilitar o acesso das famílias e tornar o processo mais ágil.

A renovação poderá ser feita diretamente pelos estudantes com 16 anos ou mais, preferencialmente pela plataforma digital. Caso não consigam concluir o procedimento pela internet, eles deverão procurar a secretaria da unidade escolar onde estão matriculados para garantir a continuidade dos estudos.

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Já para os alunos menores de 16 anos, a renovação deverá ser realizada presencialmente pelos pais ou responsáveis, diretamente na escola em que o estudante está matriculado.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) orienta que as unidades escolares acompanhem o processo durante todo o período, prestem esclarecimentos e garantam o atendimento aos estudantes e seus responsáveis.

A renovação é necessária para assegurar a permanência dos alunos na rede estadual no próximo ano letivo.