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EDUCAÇÃO

Rede estadual da Bahia abre renovação de matrícula para 2027

Procedimento para 2027 ocorre de 16 a 27 de novembro no portal ba.gov.br

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Renovação de matrícula da rede estadual de ensino da Bahia para o ano de 2027 começa no dia 16 de novembro
Renovação de matrícula da rede estadual de ensino da Bahia para o ano de 2027 começa no dia 16 de novembro - Foto: (Imagem ilustrativa) - Douglas Amaral

Os estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino da Bahia devem renovar a matrícula para o ano letivo de 2027 entre os dias 16 e 27 de novembro. A principal novidade deste ano é a possibilidade de realizar o procedimento pela internet, por meio do portal ba.gov.br, com o objetivo de facilitar o acesso das famílias e tornar o processo mais ágil.

A renovação poderá ser feita diretamente pelos estudantes com 16 anos ou mais, preferencialmente pela plataforma digital. Caso não consigam concluir o procedimento pela internet, eles deverão procurar a secretaria da unidade escolar onde estão matriculados para garantir a continuidade dos estudos.

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Já para os alunos menores de 16 anos, a renovação deverá ser realizada presencialmente pelos pais ou responsáveis, diretamente na escola em que o estudante está matriculado.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) orienta que as unidades escolares acompanhem o processo durante todo o período, prestem esclarecimentos e garantam o atendimento aos estudantes e seus responsáveis.

A renovação é necessária para assegurar a permanência dos alunos na rede estadual no próximo ano letivo.

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Bahia Educação SEC

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