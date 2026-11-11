Educadores de São Francisco do Conde participam de formação sobre educação inclusiva

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Professores, gestores, coordenadores pedagógicos e profissionais da educação especial da rede municipal de São Francisco do Conde participaram, nesta terça-feira, 10, e quarta-feira, 11, de uma formação continuada voltada ao aprimoramento das práticas pedagógicas e ao fortalecimento da inclusão no ambiente escolar.

Realizadas na sede da Secretaria Municipal da Educação (Seduc), as atividades foram organizadas em dois momentos, com públicos distintos. No primeiro dia, participaram professores dos anos finais do ensino fundamental, gestores, coordenadores pedagógicos, psicopedagogos e profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

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Já no segundo, a programação foi direcionada aos professores dos anos iniciais, profissionais da educação especial e integrantes das equipes pedagógicas.

As formações foram ministradas pela equipe do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, composta por Isadora Cruz, mestre em Educação e Contemporaneidade; Quecia Damascena, doutora em Educação; e Ravelli Henrique de Souza, doutor em Educação.



A gerente de Educação Especial Inclusiva, Janede Santana Peruana, que possui 12 anos de atuação na área, ressaltou que a inclusão precisa ultrapassar o acesso à matrícula e garantir a participação efetiva dos estudantes nas atividades escolares.

“Uma criança que tem uma especificidade e dificuldade em compreender o que é um jornal, você trazendo esse material de forma física para que ela conheça, sinta o odor, sinta a textura da folha, percebe que é uma folha maior”, explicou.

Educadores da rede municipal de São Francisco do Conde - Foto: Divulgação

A professora de Educação Especial e atual técnica da Secretaria de Educação Especial, Deise Ferreira dos Santos, também destacou a importância de disponibilizar recursos pedagógicos acessíveis aos profissionais da rede municipal. Para ela, o jornal pode ser incorporado ao cotidiano escolar como instrumento de aprendizagem e contribuir para práticas que considerem as particularidades dos estudantes.

Deise ainda ressaltou a importância da parceria entre o Grupo A TARDE e os municípios na construção de iniciativas que aproximem comunicação e educação.

"É uma ferramenta que busca parceria de forma integral, algo entre comunicação, gestão, unidade escolar, e tem cunho fundamental nesse processo de inclusão. Então, uma ferramenta como o Jornal A TARDE, em parceria com os municípios, é de um ganho fundamental nesse processo", destacou.

