Projeto leva campanha de proteção infantil a escolas de Cachoeira

A promoção da escuta e o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes serão temas de atividades nas escolas públicas de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O município lançou, em 6 de novembro, o projeto sociocultural InclusArt – Voz e Proteção, iniciativa que busca ampliar o conhecimento sobre os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e fortalecer a identificação de possíveis violações.

Realizado em parceria com o Instituto Intermunicipal de Cultura, Ciências e Educação do Estado da Bahia (IICCEEB), o projeto prevê a utilização de quatro vídeos socioeducativos como ponto de partida para debates, palestras e rodas de conversa nas unidades escolares ao longo de 2027.

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A proposta é utilizar a arte e a educação como ferramentas de prevenção, acolhimento e conscientização, abordando temas como autocuidado, respeito ao corpo, bullying, respeito às diferenças e canais de denúncia. A iniciativa conta com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e segue diretrizes do Selo UNICEF.

Durante o lançamento, a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, destacou o papel da escola na identificação de situações de violência. Segundo ela, mudanças de comportamento, desenhos ou falas dos estudantes podem indicar episódios de negligência, abuso ou outras violações de direitos.

"Nós pretendemos promover uma cultura de proteção, escuta qualificada e garantia de direitos de crianças e adolescentes nas escolas públicas de Cachoeira, utilizando a arte e a educação como ferramentas de prevenção e transformação social, para identificar sinais de violação de direitos e saber como acionar a rede de proteção", Concluiu Eliana

A gestora também ressaltou a importância de orientar crianças e adolescentes sobre o direito à proteção e de preparar os profissionais da educação para reconhecer sinais de violência e acionar a rede de atendimento.

De acordo com Lindinalva de Oliveira Santos, presidente do IICCEEB, coordenadora da Busca Ativa Escolar e mobilizadora do Selo UNICEF na Educação, o InclusArt foi criado em 2015 e retorna com a proposta de aproximar o poder público e a sociedade por meio de atividades lúdicas e culturais.

"O projeto traz uma metodologia de educação para a proteção, contribuindo diretamente para as metas do Selo UNICEF no município, conscientizando sobre os direitos de ser protegidas contra qualquer forma de violência, com professores sensíveis a uma escuta acolhedora, contribuindo para redução da subnotificação, aumentando os encaminhamentos responsáveis em rede, com crianças e adolescentes informados sobre seus direitos", concluiu Lindinalva



A programação também deve incluir teatro, música, recitais de poesia e dança. Para Lindinalva, a inclusão vai além do acesso à escola e envolve garantir que crianças e adolescentes se sintam seguros, acolhidos e ouvidos no ambiente escolar.

Impactos na aprendizagem

A relação entre violência e desenvolvimento educacional também foi abordada durante o lançamento. A assistente social do Núcleo de Apoio Psicopedagógico Especializado (NAPE), Tailany Santos, explicou que situações de violência e exploração sexual podem comprometer diferentes dimensões da vida dos estudantes.

Entre os impactos estão dificuldades de concentração e memória, ansiedade, alterações emocionais, automutilação, comportamento suicida e dificuldades de socialização. Essas consequências podem interferir no desempenho escolar e no desenvolvimento cognitivo, emocional e social.

Com o slogan “Voz e Proteção – todos juntos em defesa das crianças e adolescentes”, o projeto também pretende ampliar o conhecimento dos estudantes sobre os canais de denúncia, como o Disque 100 e o Conselho Tutelar, além de incentivar os encaminhamentos responsáveis à rede de proteção.