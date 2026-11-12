EDUCAÇÃO
Escolas de Camaçari apresentam seis práticas pedagógicas inovadoras
Iniciativa reuniu 21 projetos e prevê a publicação das experiências em e-book
Seis práticas pedagógicas desenvolvidas em escolas municipais de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foram selecionadas pela Curadoria de Boas Práticas 2026, iniciativa voltada à valorização e à divulgação de experiências educacionais nos Anos Finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano.
Ao todo, a curadoria recebeu 21 inscrições de 14 unidades escolares. Após avaliação de uma comissão, seis experiências foram escolhidas para serem apresentadas à rede municipal, com propostas que envolvem investigação científica, educação ambiental, cultura, matemática, letramento digital e incentivo à leitura e à escrita.
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Entre os projetos selecionados estão atividades que aproximam os conteúdos escolares da realidade dos estudantes. Na Escola Municipal Anísio Teixeira, a proposta utiliza o GeoGebra para trabalhar letramentos matemático e digital por meio da investigação da dinâmica do contágio. Já a Escola Professora Laurita de Souza Ribeiro apresentou a EXPOCIÊNCIAS, enquanto o Centro Educacional Maria Quitéria desenvolveu hortas e jardins verticais itinerantes.
A lista também inclui o Clube de Ciências, da Escola Municipal Eustáquio Alves de Santana, voltado à formação de jovens pesquisadores; o projeto Conexão de Saberes na Cultura Junina e Educação Antirracista, da Escola Municipal Parque Verde; e a iniciativa Lendo para escrever, tecendo fios que nos leva ao SAEB: Rumo a bons resultados, do Centro Educacional Paulo Freire.
A apresentação das experiências foi realizada em um encontro de troca entre profissionais da educação, com o objetivo de ampliar a circulação de iniciativas desenvolvidas nas salas de aula e estimular novas práticas pedagógicas.
As seis propostas selecionadas também serão reunidas em um e-book, que pretende registrar as experiências e ampliar o acesso a elas. A curadoria é realizada pela Secretaria da Educação de Camaçari (Seduc), por meio da Coordenação Pedagógica dos Anos Finais, em parceria com a Votorantim, através do programa Conexões Educacionais.
A iniciativa está alinhada ao Documento Orientador 2026 dos Anos Finais e ao Programa Escola das Adolescências, que buscam fortalecer o trabalho pedagógico nas turmas do 6º ao 9º ano da rede municipal.