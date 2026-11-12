Escolas de Camaçari apresentam seis práticas pedagógicas inovadoras

Seis práticas pedagógicas desenvolvidas em escolas municipais de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foram selecionadas pela Curadoria de Boas Práticas 2026, iniciativa voltada à valorização e à divulgação de experiências educacionais nos Anos Finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano.

Ao todo, a curadoria recebeu 21 inscrições de 14 unidades escolares. Após avaliação de uma comissão, seis experiências foram escolhidas para serem apresentadas à rede municipal, com propostas que envolvem investigação científica, educação ambiental, cultura, matemática, letramento digital e incentivo à leitura e à escrita.

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Entre os projetos selecionados estão atividades que aproximam os conteúdos escolares da realidade dos estudantes. Na Escola Municipal Anísio Teixeira, a proposta utiliza o GeoGebra para trabalhar letramentos matemático e digital por meio da investigação da dinâmica do contágio. Já a Escola Professora Laurita de Souza Ribeiro apresentou a EXPOCIÊNCIAS, enquanto o Centro Educacional Maria Quitéria desenvolveu hortas e jardins verticais itinerantes.

A lista também inclui o Clube de Ciências, da Escola Municipal Eustáquio Alves de Santana, voltado à formação de jovens pesquisadores; o projeto Conexão de Saberes na Cultura Junina e Educação Antirracista, da Escola Municipal Parque Verde; e a iniciativa Lendo para escrever, tecendo fios que nos leva ao SAEB: Rumo a bons resultados, do Centro Educacional Paulo Freire.

A apresentação das experiências foi realizada em um encontro de troca entre profissionais da educação, com o objetivo de ampliar a circulação de iniciativas desenvolvidas nas salas de aula e estimular novas práticas pedagógicas.

As seis propostas selecionadas também serão reunidas em um e-book, que pretende registrar as experiências e ampliar o acesso a elas. A curadoria é realizada pela Secretaria da Educação de Camaçari (Seduc), por meio da Coordenação Pedagógica dos Anos Finais, em parceria com a Votorantim, através do programa Conexões Educacionais.

A iniciativa está alinhada ao Documento Orientador 2026 dos Anos Finais e ao Programa Escola das Adolescências, que buscam fortalecer o trabalho pedagógico nas turmas do 6º ao 9º ano da rede municipal.