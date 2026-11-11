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Enem 2026: veja as regras para quem faltou ao primeiro dia de provas

Pedido para refazer a primeira etapa vai até 20 de novembro

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Participantes acometidos por doenças previstas no edital devem enviar atestado médico entre 16 e 20 de novembro
Participantes acometidos por doenças previstas no edital devem enviar atestado médico entre 16 e 20 de novembro - Foto: Luis Fortes/MEC

Os participantes que faltaram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão realizar normalmente a segunda etapa da avaliação, marcada para domingo, 15. A ausência na aplicação de 8 de novembro não impede a participação no segundo dia, mas também não garante automaticamente o direito à reaplicação das provas perdidas.

De acordo com o edital do exame, a reaplicação é permitida apenas em situações específicas, como problemas logísticos durante a aplicação ou diagnóstico de uma das doenças infectocontagiosas previstas nas regras. Para solicitar uma nova oportunidade, o participante deverá apresentar documentação comprobatória e fazer o pedido pela Página do Participante, entre 16 e 20 de novembro.

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As solicitações serão analisadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Após concluir o pedido, o candidato não poderá alterar os documentos ou as informações enviadas. Solicitações fora do prazo ou realizadas por outros canais não serão aceitas.

Quem tem direito à reaplicação?

Segundo o edital, entre os problemas logísticos que podem justificar a reaplicação estão desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local de prova, falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade do exame pela ausência de luz natural e erros nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado ao participante.

Também podem solicitar uma nova aplicação os candidatos acometidos por doenças infectocontagiosas previstas no edital. A lista inclui:

  • Tuberculose;
  • Coqueluche
  • Difteria,
  • Doença meningocócica;
  • Meningites;
  • Varíola;
  • Mpox
  • Influenza humana A e B;
  • Sarampo;
  • Rubéola;
  • varicela (catapora);
  • Covid-19.

Nesses casos, o participante que apresentar sintomas ou diagnóstico de uma das doenças na semana que antecede a prova não deverá comparecer ao local de aplicação. Para solicitar a reaplicação, será necessário apresentar documentação médica que contemple a data do exame.

A reaplicação também está prevista para participantes de municípios afetados por questões climáticas e desastres naturais, desde que as condições se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Inep. A ocorrência de chuva, por si só, não garante o direito: é necessário que haja comprometimento das condições de aplicação.

Quando será a reaplicação?

O calendário do Enem 2026 prevê a reaplicação para os dias 15 e 16 de dezembro. O participante não precisará refazer as duas etapas do exame, mas somente as provas referentes ao dia em que teve a participação inviabilizada.

Assim, quem enfrentou problemas que impediram a realização das provas no primeiro domingo deverá comparecer normalmente à segunda aplicação, em 15 de novembro, e poderá solicitar a reaplicação apenas das provas do primeiro dia, caso se enquadre nos critérios do edital.

O exame terá apenas uma reaplicação. Por isso, os participantes devem ficar atentos aos prazos e acompanhar o resultado da solicitação pela Página do Participante.

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