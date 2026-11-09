Enem: quem faltou ao 1º dia pode fazer a segunda prova?

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Quem perdeu o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ainda pode participar da segunda etapa da avaliação, marcada para o próximo domingo, 15. A orientação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é que o candidato compareça normalmente, mesmo que tenha faltado à aplicação anterior.

A ausência, porém, pode comprometer o resultado final, já que o participante terá apenas as notas das provas realizadas no segundo domingo. Os resultados obtidos nessa etapa serão disponibilizados no boletim individual, mas não haverá reaplicação para quem faltou sem apresentar uma justificativa prevista no edital.

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Outro ponto de atenção envolve os estudantes que conseguiram isenção da taxa de inscrição. Para manter o direito ao benefício na próxima edição do exame, eles precisam comparecer ao segundo dia de provas.

Em quais situações é possível pedir reaplicação?

O Inep permite solicitar uma nova aplicação quando o participante é prejudicado por problemas logísticos durante o exame ou não consegue comparecer por estar acometido por uma das doenças infectocontagiosas previstas no edital. Cada pedido é analisado individualmente.

Entre as situações que podem justificar a reaplicação estão desastres naturais que comprometam a estrutura do local de prova, falta de energia elétrica que prejudique a realização do exame por ausência de iluminação natural e falhas nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado ao candidato.

A solicitação também pode ser feita em caso de diagnóstico de uma das seguintes doenças:

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Mpox (varíola dos macacos);

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela;

Covid-19.

O que cai no segundo dia do Enem?

A segunda etapa do Enem 2026 será aplicada em 15 de novembro. Os participantes terão pela frente 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e outras 45 de Matemática e suas Tecnologias.