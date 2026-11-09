Ministro atribui abstenção de 32% no Enem 2026 a inscrições automáticas

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O ministro da Educação, Leonardo Barchini, atribuiu o índice de 32% de abstenção no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ao modelo de inscrições automáticas adotado neste ano para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

A declaração foi feita neste domingo, 8, durante uma coletiva de imprensa. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dos mais de 5 milhões de inscritos, 68% compareceram aos locais de prova, enquanto 32% não realizaram o exame.

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De acordo com o ministro, o aumento no número de inscritos já indicava a possibilidade de uma elevação na quantidade de faltosos.

“Tivemos 68% de presença, 32% de ausência, número um pouco maior do que o ano passado, em decorrência, obviamente, das inscrições automáticas […] Então, a gente teve esse muito número de concluintes inscritos e, obviamente, tem um aumento já esperado a abstenção”, afirmou Barchini.

Neste ano, o Enem registrou mais de 5 milhões de inscrições, um crescimento de 5% em relação a 2025 e o maior número de participantes desde 2021.



Como foi o primeiro dia do Enem 2026?

A primeira etapa do exame foi realizada neste domingo e contou com 90 questões objetivas, sendo 45 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Os candidatos também fizeram a redação, que teve como tema “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.

A pontuação da redação varia de zero a mil pontos e considera cinco competências, entre elas o domínio da escrita formal da língua portuguesa, a capacidade de argumentação e a elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.