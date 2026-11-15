PORTÕES FECHAM ÀS 13H
Enem 2026: veja horários e o que levar para o 2º dia de provas
Candidatos respondem questões de matemática e ciências da natureza neste domingo, 15
O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo, 15, com a aplicação das provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Os candidatos terão cinco horas para responder às 90 questões, divididas igualmente entre as duas áreas do conhecimento.
Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30.
O exame é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil, com notas utilizadas em processos seletivos de universidades públicas e privadas, além de programas federais de financiamento e concessão de bolsas de estudo.
No primeiro dia, realizado no domingo, 8, os participantes responderam às questões de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzirem uma redação com o tema "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal".
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Confira os horários do Enem 2026
Todos os horários seguem o fuso oficial de Brasília. Confira:
- Abertura dos portões — 12h
- Fechamento dos portões — 13h
- Início das provas — 13h30
- Saída permitida sem o caderno de questões — 15h30
- Saída permitida com o caderno de questões — 18h
- Encerramento das provas — 18h30
Os candidatos que desejarem levar o caderno de questões para casa deverão permanecer na sala até as 18h, quando a retirada do material será autorizada.
O que levar para o segundo dia de provas?
Para realizar o Enem, os participantes devem apresentar um documento oficial de identificação válido, físico ou digital, e utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
A recomendação é levar pelo menos duas canetas para evitar imprevistos durante a aplicação.
Também é aconselhável apresentar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém informações sobre o local de prova, e levar a declaração de comparecimento impressa, caso seja necessário comprovar a participação no exame.
O cartão não substitui o documento oficial de identificação.
Quais objetos são proibidos durante o Enem?
Os candidatos devem guardar no envelope porta-objetos fornecido pelos fiscais todos os materiais não autorizados para a realização da prova.
Entre os itens que não podem ser utilizados estão:
- Celulares, tablets, relógios e outros dispositivos eletrônicos;
- Fones de ouvido, calculadoras e equipamentos de gravação;
- Lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;
- Canetas fabricadas com material não transparente;
- Livros, apostilas, anotações e materiais impressos;
- Óculos escuros, bonés, chapéus, gorros e similares;
- Protetores auriculares;
- Chaves com alarmes ou componentes eletrônicos.
Os aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos durante todo o período de aplicação.
O descumprimento das regras previstas no edital pode provocar a eliminação do participante.
Como consultar o gabarito do Enem?
Após a aplicação das provas deste domingo, os candidatos poderão conferir o desempenho por meio de gabaritos extraoficiais publicados por veículos de comunicação e instituições de ensino.
O gabarito oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame.
O resultado definitivo do Enem poderá ser utilizado pelos participantes para concorrer a vagas em instituições de ensino superior por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).