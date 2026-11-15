Enem 2026: veja horários e o que levar para o 2º dia de provas

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O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo, 15, com a aplicação das provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Os candidatos terão cinco horas para responder às 90 questões, divididas igualmente entre as duas áreas do conhecimento.

Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30.

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O exame é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil, com notas utilizadas em processos seletivos de universidades públicas e privadas, além de programas federais de financiamento e concessão de bolsas de estudo.

No primeiro dia, realizado no domingo, 8, os participantes responderam às questões de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzirem uma redação com o tema "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal".

Confira os horários do Enem 2026

Todos os horários seguem o fuso oficial de Brasília. Confira:

Abertura dos portões — 12h

Fechamento dos portões — 13h

Início das provas — 13h30

Saída permitida sem o caderno de questões — 15h30

Saída permitida com o caderno de questões — 18h

Encerramento das provas — 18h30

Os candidatos que desejarem levar o caderno de questões para casa deverão permanecer na sala até as 18h, quando a retirada do material será autorizada.

O que levar para o segundo dia de provas?

Para realizar o Enem, os participantes devem apresentar um documento oficial de identificação válido, físico ou digital, e utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

A recomendação é levar pelo menos duas canetas para evitar imprevistos durante a aplicação.

Também é aconselhável apresentar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém informações sobre o local de prova, e levar a declaração de comparecimento impressa, caso seja necessário comprovar a participação no exame.

O cartão não substitui o documento oficial de identificação.

Quais objetos são proibidos durante o Enem?

Os candidatos devem guardar no envelope porta-objetos fornecido pelos fiscais todos os materiais não autorizados para a realização da prova.

Entre os itens que não podem ser utilizados estão:

Celulares, tablets, relógios e outros dispositivos eletrônicos;

Fones de ouvido, calculadoras e equipamentos de gravação;

Lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;

Canetas fabricadas com material não transparente;

Livros, apostilas, anotações e materiais impressos;

Óculos escuros, bonés, chapéus, gorros e similares;

Protetores auriculares;

Chaves com alarmes ou componentes eletrônicos.

Os aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos durante todo o período de aplicação.

O descumprimento das regras previstas no edital pode provocar a eliminação do participante.

Como consultar o gabarito do Enem?

Após a aplicação das provas deste domingo, os candidatos poderão conferir o desempenho por meio de gabaritos extraoficiais publicados por veículos de comunicação e instituições de ensino.

O gabarito oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame.

O resultado definitivo do Enem poderá ser utilizado pelos participantes para concorrer a vagas em instituições de ensino superior por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).