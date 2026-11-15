SEC reforça mobilização para garantir presença de estudantes no 2º dia do Enem na Bahia

A Secretaria da Educação da Bahia (SEC) reforçou a mobilização da rede estadual para incentivar os estudantes a comparecerem ao segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado neste domingo, 15. A estratégia envolveu o acompanhamento dos candidatos durante a semana, com participação de gestores, diretores e coordenadores escolares, além de ações de acolhimento em locais de aplicação do exame.

Em entrevista ao portal A Tarde, durante a mobilização na Estação de Metrô da Lapa, em Salvador, a superintendente de Recursos Humanos da SEC, Emily Laurentino, afirmou que o trabalho das equipes teve como principal objetivo garantir que os estudantes que participaram do primeiro domingo também retornassem para concluir a avaliação.

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“A semana foi assim naquela expectativa da gente repetir o resultado do domingo passado, de garantir que todos os estudantes que foram no primeiro domingo também viessem para esse”, afirmou.

Segundo Emily, a mobilização não ficou restrita à administração central da secretaria. As equipes também mantiveram contato com os núcleos regionais e as unidades escolares responsáveis pelo acompanhamento dos estudantes.

SEC mobilizou escolas durante a semana

De acordo com a superintendente, o trabalho envolveu diretores e coordenadores das escolas estaduais, inclusive das unidades cedidas ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para a aplicação das provas.

A proposta foi manter os estudantes motivados após a primeira etapa do exame e reforçar a importância de comparecer ao segundo domingo.

“Então a gente se mobilizou tanto na gestão aqui central, quanto com nossos núcleos, nossos diretores de escola, os coordenadores que também vão tomar conta das escolas que estão cedidas ao Inep, para que todo mundo ficasse muito atento, muito presente, acompanhando esses estudantes”, explicou ao A Tarde.

Emily também destacou o esforço para encorajar os candidatos durante os dias que antecederam a segunda aplicação.

“Principalmente impulsionando para encorajar para que eles permaneçam no mesmo pique e venham para cá. Então hoje a nossa expectativa, tanto aqui no metrô quanto nas escolas em que a gente está, em todos os municípios em que tem aplicação de prova, é que todo mundo compareça”, declarou.

Acolhimento acontece na Estação da Lapa

A mobilização faz parte do projeto Tô com Você no Enem, desenvolvido pela SEC para oferecer suporte aos candidatos nos dois dias de aplicação.

Na Estação de Metrô da Lapa, em Salvador, as equipes montaram um ponto de apoio para receber os estudantes antes da prova. A iniciativa também contempla unidades da rede estadual em diferentes bairros da capital e municípios do interior.

Nos pontos de acolhimento, os candidatos podem receber kits gratuitos com água, lanche e caneta esferográfica preta de corpo transparente.

A operação deste segundo domingo também contempla os colégios estaduais:

Professor Rômulo Almeida, no Imbuí;

Manoel Devoto, no Rio Vermelho;

Nelson Mandela, em Periperi;

Governador Roberto Santos, no Cabula;

Vila Canária, no Costa Azul

Thales de Azevedo, no Costa Azul;

Rotary, em Itapuã;

Luiz Viana, em Brotas;

Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Processos Industriais Newton Sucupira, em Mussurunga.

Bahia tem mais de 437 mil inscritos no Enem

A Bahia contabiliza 437.243 inscritos no Enem 2026, o terceiro maior número de participantes do país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais, conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

Para este domingo, os candidatos respondem a 90 questões objetivas, divididas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com perguntas de Biologia, Física e Química.

Os portões dos locais de prova foram abertos às 12h e fechados às 13h. A aplicação começou às 13h30, com encerramento previsto para as 18h30.

Transporte gratuito para os candidatos



Para facilitar o deslocamento dos participantes, o Governo da Bahia disponibiliza transporte gratuito nos dois dias do exame. O benefício contempla o metrô de Salvador e Lauro de Freitas, o VLT, ônibus intermunicipais, lanchinhas e ferry-boat.

Para utilizar a gratuidade, os estudantes precisam apresentar o comprovante de inscrição no Enem e um documento oficial de identificação com foto. O benefício fica disponível das 6h às 20h.

Ao falar sobre o trabalho desenvolvido pela secretaria, Emily destacou que a mobilização coletiva é um dos principais pontos da iniciativa e ressaltou a expectativa de que os estudantes aproveitem a oportunidade para continuar a trajetória educacional.

“Eu acho que o destaque mesmo é a união de todo mundo em torno desses estudantes, porque o principal objetivo da gente que trabalha com educação, professor, gestor, as equipes das escolas, é ver justamente esse crescimento deles”, afirmou.

A superintendente também falou sobre a expectativa em relação ao futuro dos candidatos após a conclusão do Ensino Médio.

“Então a gente acompanha até aqui, até o terceiro ano, e quer que eles voem e conquistem todos os espaços para serem maiores, levarem as famílias e o futuro do país todo junto com eles”, concluiu.