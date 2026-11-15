Escola de Salvador projeta 60% dos alunos no ensino superior após preparação para o Enem

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 envolveu uma série de iniciativas no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, em Salvador. Além dos aulões e atividades de revisão, os estudantes participaram de uma feira de profissões com representantes de universidades públicas e particulares. A expectativa da equipe é que o trabalho realizado ao longo do ano resulte em um número expressivo de aprovações no ensino superior.

Neste domingo, 15, durante o segundo dia de provas do Enem, o diretor da unidade, Elísio Souza Santos, destacou a importância de os estudantes realizarem o exame na própria escola, onde já estão familiarizados com o ambiente e com os profissionais.

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Para ele, a iniciativa contribui para diminuir a ansiedade dos candidatos e oferece mais segurança no momento da avaliação.

“É um alívio para nós professores, que ficamos preocupados especialmente com a saúde mental por questão da ansiedade. Então, eles sabendo que vão fazer a prova na escola onde estudam, onde estão todos os dias, é um lugar conhecido, seguro, acolhedor”, afirmou.

O diretor também ressaltou que a familiaridade com o espaço facilita o deslocamento dos candidatos e proporciona mais tranquilidade durante o exame.

Aulões e preparação ao longo do ano

Segundo Elísio, a preparação dos estudantes contou com diferentes atividades, incluindo aulões aos sábados e uma rotina ampliada para parte das turmas de tempo integral.

A escola também organizou alimentação para os estudantes durante as atividades de preparação, buscando oferecer suporte para que eles mantivessem o ritmo de estudos.

“Nós tivemos diversos aulões. A maioria das turmas em que estamos realizando aprovações são turmas da educação de tempo integral. Então, no dia dos alunos, esses estudantes ficaram, a depender da disponibilidade dos profissionais, um dia a mais. A gente preparou uma alimentação adequada para o dia, teve aulão também aos sábados”, explicou.

Para o diretor, o trabalho desenvolvido foi aprimorado a cada ano e reúne a dedicação dos profissionais da educação e dos próprios estudantes.

“Nós finalizamos a preparação com uma feira de profissões, onde tivemos o apoio de diversas faculdades da região e principalmente da UFBA e da UNEB, onde pôde expor aos estudantes as diversas maneiras de ingresso”, contou.

Feira de profissões aproximou alunos das universidades



A iniciativa também foi destacada pela professora de empreendedorismo Angélica Soares, responsável pelas atividades com as dez turmas do terceiro ano do Ensino Médio.

Batizado de Acesso ao Ensino Superior: Desafios e Possibilidades, o workshop foi desenvolvido durante a terceira unidade letiva e teve como proposta apresentar aos estudantes diferentes caminhos para ingressar na graduação.

A programação reuniu representantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e de instituições particulares, como Unifax, Uninassau, Áfia, Estácio de Sá e Unijorge.

Durante um dia de atividades, pró-reitores e coordenadores de cursos participaram de uma imersão com os estudantes, apresentando possibilidades de formação, funcionamento das instituições e formas de ingresso.

“Convidamos para o workshop a UNEB, a UFBA e várias privadas. Durante um dia, pró-reitores e coordenadores de cursos fizeram uma imersão com esses meninos para que eles tivessem ideia de como funciona o ensino superior e que é possível, sim, para eles”, explicou Angélica.

A professora destacou que um dos objetivos era mostrar aos jovens que a universidade pode fazer parte dos planos para o próximo ano, evitando que adiem a decisão de buscar uma vaga.

“Eles precisavam entender que é possível, algo que muitos ainda imaginavam: 'Meu Deus, será que vai ser agora? Vou esperar o ano que vem'. Não, a hora é essa”, afirmou.

Professora projeta 60% de aprovação

Com a preparação realizada durante o ano e a aproximação dos estudantes com as instituições de ensino, Angélica demonstrou otimismo em relação aos resultados do colégio.

A professora acredita que aproximadamente 60% dos alunos da unidade poderão conquistar uma vaga no ensino superior.

“Eu não tenho dúvida, o CPRA vai fechar com 60% de alunos aprovados no ensino superior, contem com isso e venham conferir depois”, declarou.

A expectativa também é compartilhada pelo diretor Elísio, que destacou a importância de acompanhar os estudantes até a divulgação dos resultados dos processos seletivos.

“Ver o nosso sonho ser concretizado nas ações deles é o pagamento da nossa profissão do magistério. Então a gente está bem esperançoso desse sucesso e os nossos estudantes estão preparados”, afirmou.

Com a conclusão do Enem, os candidatos começam a se preparar para a próxima etapa: utilizar o desempenho no exame para disputar vagas em universidades públicas e particulares, por meio de processos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o vestibular próprio da UNEB.